Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S10K отличается компактностью: по размерам он напоминает средний смартфон, лишь на несколько миллиметров толще. Не занимает много места в сумке, удобно носить в кармане. Емкости 10 000 мАч хватит на 1 полную зарядку смартфона и еще какого либо аксессуара – например, умных часов или беспроводных наушников. Поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C, также возможна одновременная зарядка 2 устройств. Идеален для ношения каждый день, на всякий случай.

Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).

Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.

Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств.

Характеристики