Внешний аккумулятор Caweon CPB-S10K, 10000 мАч, до 22.5 Вт, серый
Код товара:УТ-00092168
Артикул:CPB-S10K
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч10 000
Описание
Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S10K отличается компактностью: по размерам он напоминает средний смартфон, лишь на несколько миллиметров толще. Не занимает много места в сумке, удобно носить в кармане. Емкости 10 000 мАч хватит на 1 полную зарядку смартфона и еще какого либо аксессуара – например, умных часов или беспроводных наушников. Поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C, также возможна одновременная зарядка 2 устройств. Идеален для ношения каждый день, на всякий случай.
- Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).
- Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.
- Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость: 10000 мАч (37 Вт-ч)
- Номинальная ёмкость: 6000 мАч
- Вход:
- USB-C: 5В 2A, 9В 2A (18 Вт макс.)
- Выход:
- USB-A: 9В 2A, 12В 1.5A, 5В 4.5А (22.5Вт макс.)
- USB-C 1/2: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 10В 2.25А (22.5Вт макс.)
- USB-C+USB-A: 5В 2A (10 Вт макс.)
- Размеры устройства: 143 x 66 x 14.7 мм
- Вес: 243 г
- Размеры с коробкой: 179 x 82.6 x 20 мм
- Вес брутто: 278 г