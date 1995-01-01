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Внешний аккумулятор Caweon 20000 мАч, 30 Вт, встроенный USB-C кабель (CPB-C20K)

Код товара:УТ-00092171
Артикул:CPB-C20K

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Внешний аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-C20K обладает встроенным USB-C кабелем, что очень удобно в дороге: не нужно носить с собой кабель для зарядки телефона, камеры, наушников и другой электроники. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, обеспечена совместимость со всеми популярными протоколами: USB PD, QC, AFC, SCP. Сам аккумулятор тоже быстро заряжается от сети. Дополнительные порты USB-C и USB-A дают возможность заряжать несколько устройств одновременно.

Надёжный и стильный: прочный алюминиевый корпус в сером цвете защищает от повреждений и выглядит современно. Caweon CPB-C20K идеален для всех, кто ценит удобство и не любит носить лишнее. Отличный спутник в путешествиях, на учёбе, работе и во всех прочих случаях, когда нужно быть уверенным, что заряд есть всегда.

Характеристики

  • Тип аккумулятора: литий-ионный
  • Ёмкость: 20 000 мАч (77 Вт-ч)
  • Номинальная ёмкость: 12 000 мАч
  • Вход: USB-C кабель: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2.0A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
  • Выход:
    • USB-C кабель: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2.0A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
    • USB-A: 5В 3A, 9В 2A, 10B 2.25A, 12В 1.5A (22.5Вт макс.)
    • USB-A + USB-C: 5В 3A (15 Вт макс.)
  • Поддерживаемые протоколы: BC1.2 / Apple 2.4A / QC2.0 / QC3.0 / FCP / SCP / AFC / USB PD 2.0 / PD 3.0
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Цвет: серый
  • Размеры устройства: 115.5 x 68.5 x 28 мм
  • Вес: 350 г
  • Размеры с упаковкой: 147 x 91 x 31 мм
  • Вес брутто: 390 г