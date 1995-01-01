Внешний аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-C20K обладает встроенным USB-C кабелем, что очень удобно в дороге: не нужно носить с собой кабель для зарядки телефона, камеры, наушников и другой электроники. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, обеспечена совместимость со всеми популярными протоколами: USB PD, QC, AFC, SCP. Сам аккумулятор тоже быстро заряжается от сети. Дополнительные порты USB-C и USB-A дают возможность заряжать несколько устройств одновременно.

Надёжный и стильный: прочный алюминиевый корпус в сером цвете защищает от повреждений и выглядит современно. Caweon CPB-C20K идеален для всех, кто ценит удобство и не любит носить лишнее. Отличный спутник в путешествиях, на учёбе, работе и во всех прочих случаях, когда нужно быть уверенным, что заряд есть всегда.

Характеристики