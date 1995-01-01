Внешний аккумулятор Caweon 20000 мАч, 30 Вт, встроенный USB-C кабель (CPB-C20K)
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Характеристики
Описание
Внешний аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-C20K обладает встроенным USB-C кабелем, что очень удобно в дороге: не нужно носить с собой кабель для зарядки телефона, камеры, наушников и другой электроники. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, обеспечена совместимость со всеми популярными протоколами: USB PD, QC, AFC, SCP. Сам аккумулятор тоже быстро заряжается от сети. Дополнительные порты USB-C и USB-A дают возможность заряжать несколько устройств одновременно.
Надёжный и стильный: прочный алюминиевый корпус в сером цвете защищает от повреждений и выглядит современно. Caweon CPB-C20K идеален для всех, кто ценит удобство и не любит носить лишнее. Отличный спутник в путешествиях, на учёбе, работе и во всех прочих случаях, когда нужно быть уверенным, что заряд есть всегда.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость: 20 000 мАч (77 Вт-ч)
- Номинальная ёмкость: 12 000 мАч
- Вход: USB-C кабель: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2.0A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
- Выход:
- USB-C кабель: 5В 3A, 9В 3A, 12В 2.5A, 15В 2.0A, 20В 1.5A (30 Вт макс.)
- USB-A: 5В 3A, 9В 2A, 10B 2.25A, 12В 1.5A (22.5Вт макс.)
- USB-A + USB-C: 5В 3A (15 Вт макс.)
- Поддерживаемые протоколы: BC1.2 / Apple 2.4A / QC2.0 / QC3.0 / FCP / SCP / AFC / USB PD 2.0 / PD 3.0
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет: серый
- Размеры устройства: 115.5 x 68.5 x 28 мм
- Вес: 350 г
- Размеры с упаковкой: 147 x 91 x 31 мм
- Вес брутто: 390 г