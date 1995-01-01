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Внешний аккумулятор Caweon CPB-B10K, 10000 мАч, черный

Код товара:УТ-00092174
Артикул:CPB-B10K

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Caweon CPB-B10K – недорогой и компактный внешний аккумулятор для тех, кто не хочет переплачивать. Всего 4 порта: 2х USB-A на выход, до 10 Вт на один или 10 Вт на оба при одновременной зарядке двух устройств; USB-C и USB Micro B для зарядки самого аккумулятора. Емкости 10 000 мАч хватает на 1-2 зарядки современного телефона – достаточно для повседневного использования или небольшого путешествия на пару дней. Корпус очень компактный: при толщине 15 мм аккумулятор легко помещается в карман брюк, не говоря уже о верхней одежде или сумке. В комплекте идет кабель USB-A / USB-C.

Корпус из ударопрочного пластика (ABS+поликарбонат) выдержит активное использование. Шершавое покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев, предотвращает выскальзывание аккумулятора из рук.

Характеристики

  • Тип аккумулятора: литий-ионный
  • Ёмкость: 10000 мАч (37 Вт-ч)
  • Номинальная ёмкость: 6000 мАч
  • Вход:
    • USB-C: 5В 2A (10 Вт макс.)
    • Micro-USB: 5В 2A (10 Вт макс.)
  • Выход:
    • USB-A1/2: 5В 2A (10 Вт макс.)
    • USB-A1 + USB-A2: всего 10 Вт
  • Материал корпуса: ABS-пластик + поликарбонат
  • Цвет: чёрный
  • Размеры устройства: 136.7 x 68.3 x 15.4 мм
  • Вес: 218 г
  • Размеры упаковки: 179 x 83 x 30 мм
  • Вес брутто: 253 г

Комплект поставки:

  • Внешний аккумулятор – 1 шт.;
  • Зарядный кабель USB-A – USB-C, длина 30 см – 1 шт.;
  • Руководство пользователя / Гарантийный талон – 1 шт.