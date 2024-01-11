Видеокамера Canon XA60B
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Характеристики
Описание
Canon XA60B – это удешевленная комплектация оригинальной XA60, в которую не входит верхняя рукоятка с аудиоинтерфейсом HDU-4. Других отличий от XA60 нет.
Компактная профессиональная 4K-видеокамера
Создавайте материалы 4K UHD или Full HD благодаря 1/2.3-дюймовому датчику 4K CMOS и процессору обработки изображений DIGIC DV6. Супердискретизированная обработка HD позволяет получать изображения Full HD с повышенной детализацией, так как 4К изображение сжимается в формате «4 к 1» без пропуска пикселей.
Объектив 4K с 20-кратным оптическим зумом
Объектив Canon с 20-кратным оптическим трансфокатором обеспечивает фокусное расстояние от 29.3 до 612 мм (эквивалент для 35-мм пленки). Встроенный оптический стабилизатор с высокой эффективностью компенсирует дрожание и колебания камеры по 5 осям. Скругленная 8-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке при съемке на максимальных значениях (f/1.8 - f/2.8, в зависимости от фокусного расстояния)
Быстрая и точная фокусировка с распознаванием лиц
Регулируемая скорость фокусировки и усовершенствованная гибридная система автофокусировки обеспечивают быструю и точную фокусировку. Используйте 3.5-дюймовый ЖК-дисплей для настройки фокусировки, касаясь нужной точки на экране. Доступна автофокусировка с распознаванием и отслеживанием лиц, а также ручная фокусировка с помощью кольца на объективе.
Гибкие возможности записи благодаря XF-AVC и MP4
Выберите формат записи: XF-AVC или MP4. Записывайте в XF-AVC 4K UHD 160 Мбит/с 25P, а также Full HD 45 Мбит/с 50P/50i/25P. Для экономии памяти также доступны режимы MP4 4K 150 Мбит/с 25P и Full HD 35 Мбит/с или 17 Мбит/с 50P/25P.
Профессиональные возможности
Для профессиональной съемки используйте замедленную запись в режиме Full HD с замедлением 0,5x или ускоренную запись 4K/Full HD с ускорением до 1200x. Привести цветопередачу в соответствие с другими камерами Canon можно через меню пользовательских настроек изображения.
Встроенный ND фильтр
Встроенный ND фильтр переменной плотности с автоматическим или ручным управлением позволяет использовать длительные выдержки при ярком дневном освещении, избегая снижения контрастности изображения из дифракции (при закрытых значениях диафрагмы). При необходимости вы также можете использовать внешние светофильтры диаметров 58 мм.
Режим инфракрасной съемки
Снимайте видео высокого качества при тусклом свете или его полном отсутствии.
2 слота для карт памяти формата SD
Параллельная или эстафетная запись с возможностью горячей замены карточек.
4-канальный звук
2 XLR аудиовхода на съемной рукоятке + встроенный стереомикрофон могут работать одновременно, что дает 4 канала аудио (рукоятка HDU-4 продается отдельно). Также имеется гнездо для внешнего микрофона 3.5 мм стерео (с подачей питания 2.4В).
Прямая трансляция и другие возможности
Транслируйте видео в формате HD через UVC1 на компьютере или добавляйте метку даты и времени с записью в экранное меню.
1 Аудиовыход через USB не поддерживается
On-Screen Display (OSD) Recording - штамп времени и даты
Впервые для линейки XA камер Canon появилась возможность вписывания служебной информации прямо в итоговый ролик. Такие параметры как дата, время, таймкод и другие могут быть буквально «впечатаны» в изображение, что может быть важно для документирования в доказательных, судебно-следственных целях и тому подобных задач.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|20х
|Объектив:
|29.3 - 601 мм (в 35-мм эквиваленте) f/1.8-2.8
|Стабилизатор изображения:
|оптический + электронный (при включении Dynamic IS)
|Диаметр светофильтра:
|58 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|1/2.3" CMOS
|Число эффективных пикселей:
|эффективных: прибл. 8.3 млн. (3840 x 2160), всего пикселей: 21.1 млн.
|Соотношение сторон:
|16:9
|Светочувствительность:
|усиление 0 - 23 дБ с шагом 1 дБ
|Процессор
|Процессор:
|DIGIC DV6
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|2х, 20х, 40х (до 800х вместе с оптическим)
|Формат файла:
|JPEG
|Баланс белого:
|авто, 5600К, 3200К, 2 ручных установки (от 2000 до 15000К)
|Серийная съемка:
|нет
|Размер фотоизображения:
|3840x2160 и менее (соответствует разрешению видеосъемки)
|Интервальная съемка:
|есть, автоматическое создание тайм-лапс роликов
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|4K UHD или Full HD, запись на карту YCC 4:2:0 8 бит; HDMI выход: Full HD 4:2:2 8 бит или 10 бит
|Разрешение видеозаписи:
|3840 x 2160 (25 или 24 кадра/с), 1920 х 1080 (50, 25 или 24 кадра/с)
|Формат видеозаписи:
|XF-AVC или MP4
|Продолжительность видео:
|без ограничения
|Формат записи звука:
|MPEG-2 AAC-LC (16-bit 2ch) или LPCM (16-bit 4ch)
|Средний битрейт:
|XF-AVC 4K: 160 Мбит/с, MP4 4К: 150 Мбит/с, XF-AVC FHD: 45 Мбит/с, MP4 FHD: 35 или 17 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|4.2 лк (затвор 1/25 с, программный режим), освещенность для ИК съемки не указана (лампа ИК подсветки встроена в рукоятку)
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/6 - 1/2000 с, режим ночной съемки: 1/2 - 1/500 с.
|Замер экспозиции:
|центрально-взвешенный или оценочный (в зависимости от режима)
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридный (фазовый + контрастный) с определением и отслеживанием лиц
|Ручная фокусировка:
|есть
|Осветительные лампы
|Встроенная подсветка:
|лампа ИК подсветки 850 нм (ближний ИК диапазон)
|Внешняя подсветка:
|стандартный башмак для ламп подсветки
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.5" (8.9 см) ЖК TFT сенсорный, 2.76 млн. точек (1280х720 пикселей)
|Видоискатель:
|0.36" (0.92 см) OLED, 1.77 млн. точек (1024 х 576)
|Диоптрийная коррекция:
|от +2 до -5.5 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|2 гнезда для карт памяти SD
|Связь с компьютером:
|USB 2.0 Type-C с поддержкой UVC (без UAC)
|Видео выход:
|HDMI Mini C
|Разъемы:
|микрофонный вход 3.5 мм (с питанием 2.4В), 2 XLR 3-pin входа с фантомным питанием 48В, выход на наушники 3.5 мм стерео, вход для постоянного тока USB-C
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|нет
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор BP-820 (в комплекте) или BP-828 (опция), постоянное питание через USB-C (9В 3А)
|Физические характеристики
|Вес:
|740 г без батареи)
|Размеры:
|109 х 84 х 182 мм (без ручки, без батареи), 131 х 180 х 231 мм (с блендой, батареей, ручкой и держателем микрофона)
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|2022 г
|Сайт производителя:
|https://www.canon.ru/
|Комплектация:
|бленда, аккумулятор BP-820, сетевой адаптер PD-E1, кабель питания
|Дополнительные аксессуары:
|GPS модуль GP-E2 (приобретается отдельно)