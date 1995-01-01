Вспышка Canon Speedlite EL-10
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Характеристики
Описание
Вспышка SPEEDLITE EL-10 — это идеальный спутник увлеченного фотографа; с ней вы сможете точно управлять освещением и создавать творческие фотографии благодаря удобному управлению вспышкой с камеры.
Основные особенности:
- Поле освещения соответствует фокусным расстояниям 24–105 мм
- Самый короткий в классе интервал восстановления 1,5 с.
- Наклон вверх на 90°, влево на 150° и вправо на 180°
- Белая карта для подсветки лица при съемке с отраженным светом
- Мощность снижается вплоть до 1/1024 – когда нужна очень деликатная, неослепляющая подсветка
- Пользовательские режимы C1/C2/C3, привязанные к режимам камеры
- 21-контактная многофункциональная площадка
Оживите свои портреты
Управляйте светом с функциями горизонтального и вертикального отражения, а также благодаря диапазону мощностей срабатывания от 1/1 до 1/1024 для мягкого освещения. Кроме того, отражатель для портретных бликов сделает взгляд людей на снимках более выразительным.
Интеллектуальная и интуитивно понятная
21-контактная многофункциональная площадка обеспечивает быстрый обмен данными с камерами системы EOS R. Настраивайте параметры прямо на экране камеры, задавайте и используйте до трех предустановок и даже управляйте вспышкой дистанционно через приложение Camera Connect.
Раскройте свой творческий потенциал
Вспышка SPEEDLITE EL-10 станет вашим надежным спутником — она поддерживает беспроводное срабатывание с интервалом восстановления всего 1,5 сек., а также обеспечивает поле освещения под зум 24–105 мм и высокую мощность с ведущим числом 40.
Уверенная съемка
Эта вспышка Speedlite питается от четырех батарей типоразмера AA, которых хватит как минимум на 260 снимков при полной мощности срабатывания. Следите за уровнем заряда батарей и легко регулируйте настройки на ЖК-панели даже при слабом освещении.
Легкая и адаптируемая
Настраивайте параметры даже в поездках с помощью электронного диска или включите автовспышку E-TTL II для мгновенного адаптирования под идеальную экспозицию. Кроме того, это очень легкая вспышка — она обязательно придется по вкусу любителям путешествий и продолжительных съемок.
|Характеристики
|Ведущее число (м, ISO 100):
|40
|Режимы работы вспышки:
|авто (E-TTL II / E-TTL), ручной, высокоскоростная синхронизация; стробоскоп не поддерживается
|Коррекция вспышки:
|есть, +/- 3 ступени с шагом 1/3 EV
|Настройка мощности в ручном режиме:
|1/1 - 1/1024
|Поворот головки:
|вверх на 90°, влево на 150° и вправо на 180°
|Зум головки:
|есть, автоматический или ручной, 24-105 мм
|Беспроводное управление, ведомый режим:
|есть, встроенный приемопередатчик системы Canon RT, 5 групп, 15 каналов, 9999 ID, до 30 м, 2.4 ГГц
|Беспроводное управление, ведущий режим:
|есть, встроенный приемопередатчик системы Canon RT, 5 групп, 15 каналов, 9999 ID, до 30 м, 2.4 ГГц
|Длительность импульса (с):
|1/790 - 1/21190 с, в зависимости от выбранной мощности
|Время полной перезарядки, min (с):
|щелочные батарейки: до 2.5 с, никель-металлгидридные аккумуляторы: до 1.5 с
|Питание:
|4 элемента типоразмера АА
|Минимальное количество срабатываний:
|210 (стандартные щелочные батарейки)
|Внешние блоки питания:
|нет
|Подсветка автофокуса:
|есть (серия вспышек)
|Дисплей:
|ЖК монохромный с подсветкой
|Физические характеристики
|Вес:
|287 г (без элементов питания)
|Размеры:
|116.3 х 98.3 х 70.6 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|многофункциональный 21-контактный башмак, недоступна синхронизация по центральному контакту
|Дата анонса:
|июнь 2024 г
|Комплектация:
|вспышка, подставка, чехол
|Страна производства
|Страна производства:
|Тайвань
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