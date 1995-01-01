Вспышка SPEEDLITE EL-10 — это идеальный спутник увлеченного фотографа; с ней вы сможете точно управлять освещением и создавать творческие фотографии благодаря удобному управлению вспышкой с камеры.

Основные особенности:

Поле освещения соответствует фокусным расстояниям 24–105 мм

Самый короткий в классе интервал восстановления 1,5 с.

Наклон вверх на 90°, влево на 150° и вправо на 180°

Белая карта для подсветки лица при съемке с отраженным светом

Мощность снижается вплоть до 1/1024 – когда нужна очень деликатная, неослепляющая подсветка

Пользовательские режимы C1/C2/C3, привязанные к режимам камеры

21-контактная многофункциональная площадка

Оживите свои портреты

Управляйте светом с функциями горизонтального и вертикального отражения, а также благодаря диапазону мощностей срабатывания от 1/1 до 1/1024 для мягкого освещения. Кроме того, отражатель для портретных бликов сделает взгляд людей на снимках более выразительным.

Интеллектуальная и интуитивно понятная

21-контактная многофункциональная площадка обеспечивает быстрый обмен данными с камерами системы EOS R. Настраивайте параметры прямо на экране камеры, задавайте и используйте до трех предустановок и даже управляйте вспышкой дистанционно через приложение Camera Connect.

Раскройте свой творческий потенциал

Вспышка SPEEDLITE EL-10 станет вашим надежным спутником — она поддерживает беспроводное срабатывание с интервалом восстановления всего 1,5 сек., а также обеспечивает поле освещения под зум 24–105 мм и высокую мощность с ведущим числом 40.

Уверенная съемка

Эта вспышка Speedlite питается от четырех батарей типоразмера AA, которых хватит как минимум на 260 снимков при полной мощности срабатывания. Следите за уровнем заряда батарей и легко регулируйте настройки на ЖК-панели даже при слабом освещении.

Легкая и адаптируемая

Настраивайте параметры даже в поездках с помощью электронного диска или включите автовспышку E-TTL II для мгновенного адаптирования под идеальную экспозицию. Кроме того, это очень легкая вспышка — она обязательно придется по вкусу любителям путешествий и продолжительных съемок.