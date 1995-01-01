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Вспышка Canon Speedlite EL-10

  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
  • Speedlite EL-10
Код товара:УТ-00085784
Артикул:# 6579C001
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вспышка SPEEDLITE EL-10 — это идеальный спутник увлеченного фотографа; с ней вы сможете точно управлять освещением и создавать творческие фотографии благодаря удобному управлению вспышкой с камеры.

Основные особенности:

  • Поле освещения соответствует фокусным расстояниям 24–105 мм
  • Самый короткий в классе интервал восстановления 1,5 с.
  • Наклон вверх на 90°, влево на 150° и вправо на 180°
  • Белая карта для подсветки лица при съемке с отраженным светом
  • Мощность снижается вплоть до 1/1024 – когда нужна очень деликатная, неослепляющая подсветка
  • Пользовательские режимы C1/C2/C3, привязанные к режимам камеры
  • 21-контактная многофункциональная площадка

Оживите свои портреты
Управляйте светом с функциями горизонтального и вертикального отражения, а также благодаря диапазону мощностей срабатывания от 1/1 до 1/1024 для мягкого освещения. Кроме того, отражатель для портретных бликов сделает взгляд людей на снимках более выразительным.

Интеллектуальная и интуитивно понятная
21-контактная многофункциональная площадка обеспечивает быстрый обмен данными с камерами системы EOS R. Настраивайте параметры прямо на экране камеры, задавайте и используйте до трех предустановок и даже управляйте вспышкой дистанционно через приложение Camera Connect.

Раскройте свой творческий потенциал
Вспышка SPEEDLITE EL-10 станет вашим надежным спутником — она поддерживает беспроводное срабатывание с интервалом восстановления всего 1,5 сек., а также обеспечивает поле освещения под зум 24–105 мм и высокую мощность с ведущим числом 40.

Уверенная съемка
Эта вспышка Speedlite питается от четырех батарей типоразмера AA, которых хватит как минимум на 260 снимков при полной мощности срабатывания. Следите за уровнем заряда батарей и легко регулируйте настройки на ЖК-панели даже при слабом освещении.

Легкая и адаптируемая
Настраивайте параметры даже в поездках с помощью электронного диска или включите автовспышку E-TTL II для мгновенного адаптирования под идеальную экспозицию. Кроме того, это очень легкая вспышка — она обязательно придется по вкусу любителям путешествий и продолжительных съемок.

Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100): 40
Режимы работы вспышки: авто (E-TTL II / E-TTL), ручной, высокоскоростная синхронизация; стробоскоп не поддерживается
Коррекция вспышки: есть, +/- 3 ступени с шагом 1/3 EV
Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/1024
Поворот головки: вверх на 90°, влево на 150° и вправо на 180°
Зум головки: есть, автоматический или ручной, 24-105 мм
Беспроводное управление, ведомый режим: есть, встроенный приемопередатчик системы Canon RT, 5 групп, 15 каналов, 9999 ID, до 30 м, 2.4 ГГц
Беспроводное управление, ведущий режим: есть, встроенный приемопередатчик системы Canon RT, 5 групп, 15 каналов, 9999 ID, до 30 м, 2.4 ГГц
Длительность импульса (с): 1/790 - 1/21190 с, в зависимости от выбранной мощности
Время полной перезарядки, min (с): щелочные батарейки: до 2.5 с, никель-металлгидридные аккумуляторы: до 1.5 с
Питание: 4 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний: 210 (стандартные щелочные батарейки)
Внешние блоки питания: нет
Подсветка автофокуса: есть (серия вспышек)
Дисплей: ЖК монохромный с подсветкой
Физические характеристики
Вес: 287 г (без элементов питания)
Размеры: 116.3 х 98.3 х 70.6 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: многофункциональный 21-контактный башмак, недоступна синхронизация по центральному контакту
Дата анонса: июнь 2024 г
Комплектация: вспышка, подставка, чехол
Страна производства
Страна производства: Тайвань