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Вспышка Canon Speedlite EL-1

  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
  • Speedlite EL-1
Код товара:УТ-00085783
Артикул:# 4571C010
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Чтобы сохранить мгновения, которые не удастся воссоздать вручную, воспользуйтесь вспышкой EL-1. Превосходная надежность и производительность, а также расширенные возможности беспроводного подключения и литий-ионный аккумулятор — это идеальная портативная вспышка.

Готовность к любым ситуациям
Будьте готовы ко всему. Минимальное время восстановления 0,1–0,9 сек.1 обеспечит до 170 срабатываний вспышки в режиме непрерывной съемки. Также доступна высокоскоростная серийная съемка с более низким уровнем заряда.

Мощность в нужный момент
Мощный аккумулятор LP-EL обеспечивает минимальный интервал восстановления и стабильно высокую производительность. Одного заряда аккумулятора может хватить на 2345 срабатываний. Точный индикатор состояния аккумулятора4 позволяет отслеживать необходимость подзарядки или замены источника питания.

Уверенная съемка
Даже в экстремальных ситуациях вы можете быть уверены, что EL-1 справится с задачей. Оцените ведущее число 60 м3, а также пыле- и влагозащиту на уровне объективов L-серии. Система активного охлаждения предотвращает перегрев, что обеспечивает длительное время съемки.

Гибкость и удобство управления
Подсвечивайте объект съемки с любой точки сцены, управляя EL-1 в беспроводном режиме через РЧ- или оптический передатчик. Используйте конфигурацию с несколькими вспышками Speedlite (с индивидуальным или одновременным срабатыванием) для творческих сцен освещения.

Творчество с помощью света
Встроенный двухцветный моделирующий LED-свет позволит посмотреть, как будет выглядеть эффект от вспышки EL-1, и оценить возможную геометрию теней. В ручном режиме мощность вспышки регулируется в диапазоне от максимальной до 1/81925

Аккумулятор LP-EL
Модель LP-EL была создана специально для поддержки вспышек высокой производительности. Это очень мощный аккумулятор, который обеспечивает необходимые показатели тока, необходимые для быстрого восстановления и серийного срабатывания вспышки, что позволяет говорить об идеальной совместимости со вспышкой EL-1. Его зарядка требует меньше времени, чем зарядка аккумуляторных батарей AA; более того, он совместим с зарядным устройством LC-E6, которое входит в комплект поставки многих камер Canon EOS. Вспышка EL-1 позволяет посмотреть оставшийся заряд аккумулятора, чтобы вы могли вовремя заряжать или менять его на запасной, избегая неприятных сюрпризов в самый разгар съемок! При установке в EL-1 аккумулятор LP-EL обеспечивает до 335 срабатываний вспышки на полной мощности. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 ч 10 мин, а жизненный цикл устройства рассчитан не менее чем на 300 циклов зарядки и разрядки.

Функция памяти экспозиции на вспышке
Функция памяти экспозиции на вспышке позволяет фотографам сочетать удобный автоматически режим E-TTL со стабильным выбором ручной экспозиции вспышки для каждого кадра. В первую очередь, сцена фотографируется с использованием автоматической экспозиции вспышки E-TTL. Если фотограф доволен результатом, вспышку EL-1 можно перевести в ручной режим, где функция памяти экспозиции скопирует мощность из режима E-TTL для оптимальных результатов. Это станет идеальным решением, если вам не хочется, чтобы смена окружающего освещения, композиции или положения объекта влияли на мощность срабатывания вспышки из-за немного иного замера E-TTL.

Моделирующий LED-свет
Яркий двойной моделирующий LED-свет встроен в головку вспышки, чтобы фотографы могли оценить возможный эффект вспышки EL-1 уже при создании сцены освещения. Этот свет поможет представить себе отражение света и геометрию теней, чтобы без труда добиться необходимого эффекта освещения. Лампа моделирующего света поддерживает 5 уровней яркости и 5 установок цветовой температуры. Она также располагает режимом помощи при автофокусировке, который поможет при съемке в условиях нехватки света. Лампу можно включить, нажав специальную кнопку LAMP на вспышке EL-1 или дважды нажав кнопку спуска затвора камеры наполовину. Вы можете выбрать продолжительность работы лампы после ее включения, установив одно из следующих значений: «5 минут», «30 минут» или «Не ограничено». Лампа отключается перед срабатыванием вспышки, поэтому не влияет на внешний вид фотографии. Лампа не будет включена автоматически после создания изображения.

  1. 1/8192 – 1/1 — это время зарядки вспышки, необходимое для создания луча выбранной мощности.
  2. При 23 °C, с включенным вентилятором и до достижения уровня ограничения вспышки 1, без установленных адаптеров вспышки (с зумированием вспышки до 150–200 мм доступны серии до 160 срабатываний вспышки на полной мощности)
  3. Ведущее число 60 измерялось для следующих параметров головки вспышки: ISO 100, зум 200 мм.
  4. Указывает оставшийся уровень заряда только для встроенного аккумулятора (не указывает данные для внешних источников питания)
  5. Минимальная мощность вспышки для высокоскоростной синхронизации или оптической беспроводной передачи данных составляет 1/128.