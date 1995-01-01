Чтобы сохранить мгновения, которые не удастся воссоздать вручную, воспользуйтесь вспышкой EL-1. Превосходная надежность и производительность, а также расширенные возможности беспроводного подключения и литий-ионный аккумулятор — это идеальная портативная вспышка.

Готовность к любым ситуациям

Будьте готовы ко всему. Минимальное время восстановления 0,1–0,9 сек.1 обеспечит до 170 срабатываний вспышки в режиме непрерывной съемки. Также доступна высокоскоростная серийная съемка с более низким уровнем заряда.

Мощность в нужный момент

Мощный аккумулятор LP-EL обеспечивает минимальный интервал восстановления и стабильно высокую производительность. Одного заряда аккумулятора может хватить на 2345 срабатываний. Точный индикатор состояния аккумулятора4 позволяет отслеживать необходимость подзарядки или замены источника питания.

Уверенная съемка

Даже в экстремальных ситуациях вы можете быть уверены, что EL-1 справится с задачей. Оцените ведущее число 60 м3, а также пыле- и влагозащиту на уровне объективов L-серии. Система активного охлаждения предотвращает перегрев, что обеспечивает длительное время съемки.

Гибкость и удобство управления

Подсвечивайте объект съемки с любой точки сцены, управляя EL-1 в беспроводном режиме через РЧ- или оптический передатчик. Используйте конфигурацию с несколькими вспышками Speedlite (с индивидуальным или одновременным срабатыванием) для творческих сцен освещения.

Творчество с помощью света

Встроенный двухцветный моделирующий LED-свет позволит посмотреть, как будет выглядеть эффект от вспышки EL-1, и оценить возможную геометрию теней. В ручном режиме мощность вспышки регулируется в диапазоне от максимальной до 1/81925

Аккумулятор LP-EL

Модель LP-EL была создана специально для поддержки вспышек высокой производительности. Это очень мощный аккумулятор, который обеспечивает необходимые показатели тока, необходимые для быстрого восстановления и серийного срабатывания вспышки, что позволяет говорить об идеальной совместимости со вспышкой EL-1. Его зарядка требует меньше времени, чем зарядка аккумуляторных батарей AA; более того, он совместим с зарядным устройством LC-E6, которое входит в комплект поставки многих камер Canon EOS. Вспышка EL-1 позволяет посмотреть оставшийся заряд аккумулятора, чтобы вы могли вовремя заряжать или менять его на запасной, избегая неприятных сюрпризов в самый разгар съемок! При установке в EL-1 аккумулятор LP-EL обеспечивает до 335 срабатываний вспышки на полной мощности. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2 ч 10 мин, а жизненный цикл устройства рассчитан не менее чем на 300 циклов зарядки и разрядки.

Функция памяти экспозиции на вспышке

Функция памяти экспозиции на вспышке позволяет фотографам сочетать удобный автоматически режим E-TTL со стабильным выбором ручной экспозиции вспышки для каждого кадра. В первую очередь, сцена фотографируется с использованием автоматической экспозиции вспышки E-TTL. Если фотограф доволен результатом, вспышку EL-1 можно перевести в ручной режим, где функция памяти экспозиции скопирует мощность из режима E-TTL для оптимальных результатов. Это станет идеальным решением, если вам не хочется, чтобы смена окружающего освещения, композиции или положения объекта влияли на мощность срабатывания вспышки из-за немного иного замера E-TTL.

Моделирующий LED-свет

Яркий двойной моделирующий LED-свет встроен в головку вспышки, чтобы фотографы могли оценить возможный эффект вспышки EL-1 уже при создании сцены освещения. Этот свет поможет представить себе отражение света и геометрию теней, чтобы без труда добиться необходимого эффекта освещения. Лампа моделирующего света поддерживает 5 уровней яркости и 5 установок цветовой температуры. Она также располагает режимом помощи при автофокусировке, который поможет при съемке в условиях нехватки света. Лампу можно включить, нажав специальную кнопку LAMP на вспышке EL-1 или дважды нажав кнопку спуска затвора камеры наполовину. Вы можете выбрать продолжительность работы лампы после ее включения, установив одно из следующих значений: «5 минут», «30 минут» или «Не ограничено». Лампа отключается перед срабатыванием вспышки, поэтому не влияет на внешний вид фотографии. Лампа не будет включена автоматически после создания изображения.