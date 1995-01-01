Покажите другим, что вам нравится, с творческой печатью важных моментов

Создавайте квадратные отпечатки 68x68 мм (2,7x2,7 дюйма) с высоким разрешением и отменной цветопередачей прямо со смартфона и оцените технологию сублимационной печати — отпечатки не выцветут и будут радовать глаз до 100 лет.

Яркие, насыщенные изображения для личного архива

Сохраните свои воспоминания с яркой печатью высокой детализации — создавайте альбомы и коллажи либо сохраните фотокарточки там, где они будут греть ваше сердце. Эти отпечатки прослужат до 100 лет.

Готов к работе в любом месте и в любое время

Используйте SELPHY SQUARE QX10 где угодно благодаря подключению по Wi-Fi и печатайте самые ценные кадры в мгновение ока.

Отпечатки 2,7x2,7 дюйма на бумаге нового типа

Принтер SELPHY SQUARE QX10 печатает изображения высокого разрешения в формате 68x68 мм (2,7x2,7 дюйма) на качественной бумаге с полем для подписи фотографии — вам точно понравится.

Подключайтесь к приложению SELPHY Photo Layout

Печатайте с помощью бесплатного приложения SELPHY Photo Layout, добавляйте к изображениям творческие эффекты — отметки, фильтры, рамки, текст, стикеры — и создавайте коллажи.

4 цветовые вариации дополнят ваш стиль

Выберите любимый цвет, который подойдет вашему стилю, и возьмите SELPHY SQUARE QX10 с собой, чтобы печатать в любом уголке планеты.

Для работы требуются картриджи Canon XS-20L Square (продаются отдельно).