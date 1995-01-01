Интеллектуальная печать

Без труда печатайте снимки со смартфонов и планшетов с помощью технологий Apple AirPrint™ (для iOS, OS X) и Mopria™ (для Android) либо воспользуйтесь приложением Canon PRINT — с помощью его функции Party Shuffle можно создавать неповторимые коллажи из изображений с разных смартфонов. Получайте мгновенный доступ к настройкам Wi-Fi с помощью кнопки Wi-Fi и выполняйте печать со своего компьютера, SD-карт, устройств USB или PictBridge-совместимых камер.

Долговечное качество

Печатайте качественные фотографии с превосходной глубиной и плавными переходами цвета менее чем за 1 минуту благодаря термосублимационной технологии. Функция автоматической оптимизации изображения при помощи интеллектуального алгоритма исправляет недостатки, придавая вашим фото наилучший вид, а особое покрытие позволяет сохранить их первозданную красоту до 100 лет при хранении в фотоальбоме.

Создавайте уникальные изображения

Создавайте уникальные фото с помощью множества макетов и вариантов случайной компоновки, включая ленту из нескольких снимков в стиле фотобудки, — и все это с невероятной скоростью. Воспользуйтесь инструментом кадрирования и меню настройки цвета, чтобы точно отрегулировать параметры снимка. Печатайте фото на документы в распространенных форматах и размещайте на одном листе снимки двух разных размеров благодаря функции Dual ID.

Печать в дороге

Этот небольшой и аккуратный принтер легко взять с собой для быстрой и надежной фотопечати в профессиональном качестве. С приобретаемым отдельно аккумулятором повышенной емкости в дороге можно напечатать до 54 фото, при этом стоимость отпечатка фиксирована и вы легко спланируете расходы. Удобный поворотный ЖК-экран диагональю 8,1 см (3,2 дюйма) позволяет легко управлять просмотром и навигацией.