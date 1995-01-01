Фотопринтер Canon Selphy CP1000, белый
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Характеристики
Описание
Преимущества
- Компактный и портативный фотопринтер — идеальный вариант для печати фотографий дома и на отдыхе
- Быстрая и удобная печать с камеры, USB-устройств и карт памяти
- Сохраните свои воспоминания в долговечных отпечатках профессионального качества
- Выберите покрытие при печати на стандартной фотобумаге
- Создавайте фотографии на документы необходимого стандартного размера
Исключительно компактный портативный фотопринтер
Сверхкомпактный и удобный для переноски фотопринтер SELPHY CP1000 обеспечивает быструю и надежную печать фотографий профессионального качества, где бы вы ни находились.
Простота в использовании
Кто угодно сможет сделать отпечатки благодаря интуитивно понятным меню с инструкциями на экране для простой навигации конструкции с ЖК-экраном диагональю 6,8 см (2,7") для удобного просмотра информации Легко сохраняйте понравившиеся настройки печати для неизменно качественных результатов.
Печать профессионального качества
Сделать качественные и долговечные отпечатки можно менее чем за одну минуту. Технология сублимации краски обеспечивает превосходную глубину и градацию цвета без необходимости долгого ожидания.
Воспоминания на долгие годы
Специальное покрытие защищает каждый отпечаток от капель воды и выцветания на протяжении 100 лет при хранении в альбоме. Вы можете отпечатать фотографии с одним из 3 полуглянцевых покрытий, чтобы еще лучше защитить их от отпечатков пальцев и придать сходство со сделанными в фотолаборатории, без необходимости менять какие-либо расходные материалы.
Никаких неожиданностей
SELPHY CP1000 обеспечивает низкую стоимость печати, высокое качество и удобство работы. Кроме того, вы можете полностью контролировать расходы, точно зная количество фотографий, которое можно получать с каждой упаковкой расходных материалов. Обеспечьте еще более низкие расходы на печать, используя большие комплекты носителей.
Печатайте так, как удобно вам
Чтобы быстро отпечатать снимки, просто подключите PictBridge-совместимую фотокамеру напрямую к принтеру. Возможность распечатать изображения с различных видов карт памяти или с флэш-дисков USB обеспечивает невероятную гибкость.
Функция Фото на документы ID Photo Print
Функция «Фото на документы» для дома и бизнеса с функцией Face Frame Guide (кадрирование с учетом расположения лица в кадре) позволяет создать и напечатать фотографии на документы почти любого формата. Функция двойной печати фотографий на документы позволяет печатать в 2 различных форматах на одном листе бумаги, а печать шаблона обрезки обеспечивает точное кадрирование.
Сделайте ваши фотографии еще лучше
Автоматическая оптимизация изображения с технологией распознавания сюжета и лица гарантирует превосходные результаты. Эта интеллектуальная функция исправляет недостатки изображения: уменьшает нежелательный шум, делает фотографии более четкими, а цвета более насыщенными.
Печать на ходу
Печатайте «на ходу» в помещении или вне помещения благодаря опциональному аккумулятору NB-CP2L, который удобно устанавливается с обратной стороны принтера. Более 36 отпечатков формата открытки на одной зарядке.