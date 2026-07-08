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Принтер Canon Selphy CP1000 Black/White (состояние 4) (б/у)

  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
  • Selphy CP1000 Black/White (состояние 4)
Код товара:УТ-00095275
Артикул:б/у-НМ 2026-07-08/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon Selphy CP1000 Black/White

Код товара: 160275

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Справа (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса. Образец печати в коробке)
Комплектация: заводская
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.