Принтер Canon Selphy CP1000 Black/White (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095275 Артикул: б/у-НМ 2026-07-08/1 Код товара: УТ-00095275 Артикул: б/у-НМ 2026-07-08/1 Тип аксессуара другое Все характеристики Canon Selphy CP1000 Black/White Код товара: 160275 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Справа (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса. Образец печати в коробке)

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара другое Описание Canon Selphy CP1000 Black/White Код товара: 160275 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Справа (в горизонтальной ориентации) на отпечатке малозаметная вертикальная полоса. Образец печати в коробке)

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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