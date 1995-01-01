Преимущества

Компактный и портативный фотопринтер — идеальный вариант для печати фотографий дома и на отдыхе

Быстрая и удобная печать с камеры, USB-устройств и карт памяти

Сохраните свои воспоминания в долговечных отпечатках профессионального качества

Выберите покрытие при печати на стандартной фотобумаге

Создавайте фотографии на документы необходимого стандартного размера

Исключительно компактный портативный фотопринтер

Сверхкомпактный и удобный для переноски фотопринтер SELPHY CP1000 обеспечивает быструю и надежную печать фотографий профессионального качества, где бы вы ни находились.

Простота в использовании

Кто угодно сможет сделать отпечатки благодаря интуитивно понятным меню с инструкциями на экране для простой навигации конструкции с ЖК-экраном диагональю 6,8 см (2,7") для удобного просмотра информации Легко сохраняйте понравившиеся настройки печати для неизменно качественных результатов.

Печать профессионального качества

Сделать качественные и долговечные отпечатки можно менее чем за одну минуту. Технология сублимации краски обеспечивает превосходную глубину и градацию цвета без необходимости долгого ожидания.

Воспоминания на долгие годы

Специальное покрытие защищает каждый отпечаток от капель воды и выцветания на протяжении 100 лет при хранении в альбоме. Вы можете отпечатать фотографии с одним из 3 полуглянцевых покрытий, чтобы еще лучше защитить их от отпечатков пальцев и придать сходство со сделанными в фотолаборатории, без необходимости менять какие-либо расходные материалы.

Никаких неожиданностей

SELPHY CP1000 обеспечивает низкую стоимость печати, высокое качество и удобство работы. Кроме того, вы можете полностью контролировать расходы, точно зная количество фотографий, которое можно получать с каждой упаковкой расходных материалов. Обеспечьте еще более низкие расходы на печать, используя большие комплекты носителей.

Печатайте так, как удобно вам

Чтобы быстро отпечатать снимки, просто подключите PictBridge-совместимую фотокамеру напрямую к принтеру. Возможность распечатать изображения с различных видов карт памяти или с флэш-дисков USB обеспечивает невероятную гибкость.

Функция Фото на документы ID Photo Print

Функция «Фото на документы» для дома и бизнеса с функцией Face Frame Guide (кадрирование с учетом расположения лица в кадре) позволяет создать и напечатать фотографии на документы почти любого формата. Функция двойной печати фотографий на документы позволяет печатать в 2 различных форматах на одном листе бумаги, а печать шаблона обрезки обеспечивает точное кадрирование.

Сделайте ваши фотографии еще лучше

Автоматическая оптимизация изображения с технологией распознавания сюжета и лица гарантирует превосходные результаты. Эта интеллектуальная функция исправляет недостатки изображения: уменьшает нежелательный шум, делает фотографии более четкими, а цвета более насыщенными.

Печать на ходу

Печатайте «на ходу» в помещении или вне помещения благодаря опциональному аккумулятору NB-CP2L, который удобно устанавливается с обратной стороны принтера. Более 36 отпечатков формата открытки на одной зарядке.