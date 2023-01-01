Набор для компактного принтера Canon Selphy "Картридж + фотобумага" является заменой KP-108 от производителя. Подходит для CP1300, CP1200, CP1000, CP910 и CP820. Не подходит для CP900 и других моделей. Набор содержит 108 листов бумаги формата 10х15 см. Качество материала полностью идентично старым моделям картриджей KP-108.