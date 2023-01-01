Картридж и бумага Canon RP-108, 108 отпечатков (замена KP-108 от производителя) (уцененный)
Код товара : УТ-00063772
Артикул : 8568B001 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: мятая упаковка. Гарантия 14 дней.
8%
3 990 ₽
3 699 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Набор для компактного принтера Canon Selphy "Картридж + фотобумага" является заменой KP-108 от производителя. Подходит для CP1300, CP1200, CP1000, CP910 и CP820. Не подходит для CP900 и других моделей. Набор содержит 108 листов бумаги формата 10х15 см. Качество материала полностью идентично старым моделям картриджей KP-108.