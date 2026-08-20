Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00096499 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-20/2 Код товара: УТ-00096499 Артикул: б/у-П72 К 2026-08-20/2 Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 6582012997

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 6582012997

Комплектация: Объектив, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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