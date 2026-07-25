Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new) (б/у)
Код товара:УТ-00096146
Артикул:б/у-Тмн 2026-07-25/01
Код товара:УТ-00096146
Артикул:б/у-Тмн 2026-07-25/01
Объектив, системаCanon RF-S
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like new, практически без следов эксплуатации.
S/n: 5961001774
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like new, практически без следов эксплуатации.
S/n: 5961001774
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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