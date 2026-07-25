Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new) (б/у)

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Код товара: УТ-00096146 Артикул: б/у-Тмн 2026-07-25/01 Код товара: УТ-00096146 Артикул: б/у-Тмн 2026-07-25/01 Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like new, практически без следов эксплуатации.

S/n: 5961001774

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like new, практически без следов эксплуатации.

S/n: 5961001774

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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