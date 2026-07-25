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Объектив Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new) (б/у)

  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
  • RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние Like new)
Код товара:УТ-00096146
Артикул:б/у-Тмн 2026-07-25/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like new, практически без следов эксплуатации.
S/n: 5961001774
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.