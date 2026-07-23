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Объектив Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4) (б/у)

  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
  • RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4)
Код товара:УТ-00095652
Артикул:б/у-БУМ 2026-07-23

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 160652

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости на корпусе, пыль под задней линзой.
S/n: 3012000052
Комплектация: Объектив, передняя и задние крышки, бленда.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.