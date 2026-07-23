Объектив Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095652 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-23 Код товара: УТ-00095652 Артикул: б/у-БУМ 2026-07-23 Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 160652 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости на корпусе, пыль под задней линзой.

S/n: 3012000052

Комплектация: Объектив, передняя и задние крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF-S Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 160652 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости на корпусе, пыль под задней линзой.

S/n: 3012000052

Комплектация: Объектив, передняя и задние крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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