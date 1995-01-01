Описание

Универсальный объектив для удобной съемки в путешествиях

Запечатлейте жизнь во всем ее великолепии с помощью зум-объектива APS-C с увеличением 8,3x, который имеет эффективный диапазон зумирования 29–240 мм (эквивалент для 35-мм пленки). Он идеально подходит для съемки пейзажей, растений и животных в саду, спорта и путешествий, а также легко помещается в сумку.

Четкая, уверенная фото- и видеосъемка с рук

Благодаря оптической стабилизации изображения, эквивалентной 4,5 ступеням экспозиции, обеспечивается плавность видео и высокая четкость фотографий даже при съемке с рук. При использовании некоторых камер также возможна совместная работа систем стабилизации.

Творческое управление с плавной и бесшумной фокусировкой

Круглая диафрагма f/3.5–6.3 с семью лепестками идеально подходит для создания художественных эффектов размытия кадра (боке) и создания выразительных снимков, в то время как мотор STM обеспечивает плавную, бесшумную и быструю фокусировку.

Экспериментируйте с ручной фокусировкой и макросъемкой

Настраивайте параметры вручную и занимайтесь макросъемкой в режиме MF. Это идеальное решение для съемки объектов с великолепной детализацией, которое позволяет снимать их с минимального расстояния. При фокусном расстоянии 35 мм обеспечивается максимальное увеличение 0,59x.

Легкий, компактный — идеально подходит для ежедневного использования

Общий вес объектива RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM и беззеркальной камеры EOS R APS-C значительно меньше по сравнению с аналогичной цифровой зеркальной камерой. Благодаря меньшему весу его можно использовать дольше, не упустив ни одного момента.

Можно ли использовать этот объектив со всеми камерами EOS?

Его можно установить на все камеры серии EOS R, оснащенные байонетом RF. Однако при установке на полнокадровой камере EOS R изображение будет обрезано от центра экрана съемки до эквивалентного размера APS-C.

Что означает буква «S» в объективе RF-S?

Буква «S» в RF-S означает малый круг изображения. Представляет охват датчика изображения APS-C, который меньше, чем полнокадровый датчик.

Где находятся все переключатели на объективе для управления стабилизацией и ручной фокусировкой?

Для упрощения проектирования и обслуживания небольшого и легкого объектива переключатели AF/MF, выбора фокусировки/управления и включения/выключения стабилизатора изображения перемещены в камеру.

Каковы расширенные возможности макросъемки с фокусировкой по центральной точке для RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM?

В режиме MF (ручная фокусировка) объектив позволяет выполнять фокусировку на меньшем расстоянии. Расстояние фокусировки зависит от фокусного расстояния. Для RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM минимальное расстояние в режиме зумирования 18–24 мм составляет 12 см от объекта до датчика изображения. А максимальное 0,59-кратное увеличение возможно, если для зума установлено значение 35 мм. Это означает, что объектив будет находиться всего в нескольких сантиметрах от объекта съемки, что позволит вам создавать творческие крупные планы с едой, чашками кофе, ювелирными украшениями и т. д.