Удобная съемка с рук

Снимать в одиночку с помощью 14-мм сверхширокоугольного объектива очень просто, особенно в сочетании с оптической стабилизацией изображения1, что позволяет снимать без дрожания даже во время ходьбы. Минимальное расстояние фокусировки 15 см прекрасно подойдет для съемки поделок, предметов коллекционирования и замысловатых деталей. Опыт Canon в сфере оптических технологий позволил обеспечить на этом устройстве исключительную четкость изображения благодаря UD- и асферическим линзам, а также покрытию Super Spectra.

Адаптивный и тихий

Легко переключайтесь между общими и крупными планами благодаря универсальному диапазону зумирования 14–30 мм. Бесшумная автофокусировка с мотором STM также поддерживает плавное и практически бесшумное отслеживание объекта, что очень понравится видеоблогерам, а конструкция без переключателя устранит риск случайного изменения настроек. Кроме того, увеличение 0,38x при 30 мм позволит легко демонстрировать зрителям попавшие в кадр объекты во всех деталях.

Удобное управление зумом

Снимайте еще более качественные видео благодаря плавному изменению фокусного расстояния — все благодаря встроенному сервоприводу. Благодаря двухступенчатой регулировке скорости и 15 уровням настройки скорости зумирования сервопривод обеспечивает точное и плавное масштабирование для материалов высокого качества.

Контроль в движении

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ — это легкий и компактный объектив, который весит всего 181 г и предлагает нераздвижную конструкцию. Это означает, что он не нарушит развесовку при установке камеры на штатив или подвес-стабилизатор, поэтому он прекрасно подойдет для путешествий, потоковых трансляций (стримов) и записи видеоблогов в поездках. Вы также можете установить на него светофильтры для творческого управления освещением или приобретаемую отдельно бленду для дополнительной защиты от солнечных бликов.

Полное управление творческим процессом

Быстро настраивайте параметры, используя интуитивное комбинированное кольцо управления и ручной фокусировки (Control / Focus ring). Используйте его для ручного управления положением фокуса или быстрой подстройки экспозиции, ISO, стиля изображения и других параметров. Управляйте зумом удаленно с помощью смартфона или пульта ДУ Canon для полной свободы действий во время потоковых трансляций или работе в одиночку.

Сервопривод

Сервопривод – это моторизованная система зумирования, которая обеспечивает плавное изменение масштаба касанием кнопки. В отличие от традиционного ручного зума, сервопривод управляется электронно, что обеспечивает равномерную скорость зумирования и удобный контроль над этой функцией. Объектив RF-S 14-30MM F4-6.3 IS STM PZ оснащен встроенным сервоприводом, что позволит авторам контента легко переключаться между широкоугольным и стандартным диапазонами углов обзора благодаря двухступенчатой регулировке скорости и 15 регулируемым уровням скорости масштабирования. В результате вы получите профессиональный эффект масштабирования без дрожания и неравномерного увеличения или уменьшения — идеально для видеоблогеров, стримеров и создателей иного видеоконтента.

Примечания

1 Проверено по стандартам CIPA / по стандарту CIPA-2024 (в направлении наклона/отклонения с максимальным фокусным расстоянием и определенной камерой)

Характеристики