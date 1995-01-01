Первый сверхширокоугольный объектив Canon RF-S для съемки с масштабным охватом. Оптическая стабилизация с эффектом до 4 ступеней экспозиции1, а также чрезвычайно широкий угол обзора позволяют эффективно применять этот компактный и легкий объектив для путешествий в исследовании окружающего мира и поиске уникальных и динамичных творческих композиций.

Сверхширокоугольный зум-объектив для универсальной съемки

Снимайте с большим охватом, даже если не можете отойти дальше от объекта, и экспериментируйте с передним и задним планами, эффектом масштаба и размером объектов в кадре. Снимайте обширные сцены вблизи и издалека, в помещениях и на улице, в режиме фото и видео.

Пробуйте новое, экспериментируйте и наслаждайтесь творческой сверхширокоугольной съемкой

Откройте для себя новые ракурсы. Увеличение 0,5x позволяет делать превосходные снимки крупным планом, а комбинированное кольцо управления объективом и фокусировкой позволяет точно настраивать параметры во время съемки.

Управляйте съемкой с рук

Создавайте фотографии и видео при слабом освещении без штатива. Оптический стабилизатор с эффектом 4 ступеней экспозиции1 обеспечивает плавный результат съемки без дрожания кадра как для фото, так и для видео.

Удобно брать с собой куда угодно

Благодаря байонету RF объектив RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM — это самый компактный и легкий сверхширокоугольный зум-объектив Canon; он также оснащен механизмом складывания для еще большей компактности при хранении и транспортировке в небольшой сумке. Это идеальный широкоугольный объектив для путешествий.

Снимайте великолепные видеоролики — пусть объектив сделает все за вас

Благодаря мотору STM, который обеспечивает плавную работу и кинематографическое качество фокусировки, вы сможете легко снимать видео потрясающего качества. Эффект коррекции «дыхания» фокуса2 обеспечит стабильный и естественный угол обзора при переводе фокуса.

1 До 6 ступеней при использовании камеры серии EOS R, которая оснащена встроенным стабилизатором изображения (IBIS).

2 При использовании с совместимыми камерами серии EOS R с режимом коррекции «дыхания» фокуса при видеосъемке.