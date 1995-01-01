Описание

Объектив RF 800mm F5.6L IS USM является флагманской моделью в растущем ассортименте объективов Canon RF и демонстрирует все возможности инновационных технологий для сверхдлиннофокусных объективов. Он предназначен для профессиональных фотографов, использующих камеры серии EOS R и стремящихся к максимальному качеству изображений даже при съемке сложных, быстро движущихся объектов. С его помощью вы сможете легко запечатлеть отдаленные объекты крупным планом. Благодаря фокусному расстоянию 800 мм, стабилизации изображения, эквивалентной 4,5 ступеням экспозиции, и впечатляющей светосиле F5.6 этот легкий и удобный в управлении объектив поможет всегда оставаться на шаг впереди.

Фокусное расстояние 800 мм

Максимальная диафрагма f/5.6

Стабилизация изображения, эквивалентная 4.5 ступеням экспозиции

9-лепестковая диафрагма

Настраиваемые элементы управления

Новые горизонты производительности

RF 800mm F5.6L IS USM создан, чтобы впечатлять. Благодаря высокой светосиле F5.6 и стабилизации изображения, эквивалентной 4,5 ступеням экспозиции, удобному управлению и специальным элементам с улучшенными просветляющими покрытиями, эта модель задает новые стандарты качества. Для снижения размеров и веса в оптической схеме используются увеличительные стекла: объектив почти на 1.5 кг легче, чем аналогичная модель для зеркальных камер (EF 800mm f/5.6L IS USM). Комбинация двух больших флюоритовых элементов, одного UD и одного Super UD элемента (со сверхнизкой дисперсией) обеспечивает выдающуюся резкость и контраст, от центра до самых границ кадра. UD элемент располагается в задней части объектива, что позволяет эффективно исправлять хроматические аберрации, создаваемые увеличительной оптикой. Результат: никакой хроматики, никакой каймы из ложных цветов.

Уверенное управление

Это самый легкий и самый короткий 800-мм объектив Canon L-серии. Оптимальная развесовка позволяет уверенно снимать с рук, а функция автофокусировки с возможностью доводки от руки (Full-Time Manual) позволяет точно управлять наведением на резкость, не переключаясь в ручной режим.

Прочный и быстрый, для любых задач

Конструкция L-серии, прежде всего, обеспечивает удобство использования. Легкий корпус из магниевого сплава покрыт термоизоляционной краской, которая защищает оптические компоненты объектива, множество внутренних уплотнителей предотвращают проникновение пыли и влаги, а защитное фторсодержащее покрытие нанесено как на переднюю, так и на заднюю линзу. Это твердое покрытие устойчиво к появлению царапин, а также обладает олеофобными свойствами: брызги и капли дождя на нем быстро сбегают вниз, не оставляя следа, а для удаления отпечатков пальцев достаточно будет буквально пары движений салфеткой.

Создано для системы EOS R

Объектив RF 800mm F5.6L IS USM является флагманской моделью в линейке устройств Canon. Механизм диафрагмы с точностью настройки до 1/8 ступени обеспечивают гибкий рабочий процесс, а 9-лепестковая скругленная конструкция создает приятные для глаз округлые блики от расфокусированных источников света на фоне. Оптический стабилизатор поддерживает эффективную совместную работу с системой матричной стабилизации в камере. Благодаря минимальной дистанции фокусировки 2.6 м обеспечивается коэффициент увеличения 0.34х. Иными словами, небольшая птичка размером с воробья может занять собой практически весь кадр, а более крупных птиц (например, ворон) можно снимать в стиле «голова и плечи».

Свободное управление рабочим процессом

RF 800mm F5.6L IS USM располагает целым набором пользовательских функций. Рядом с кольцом фокусировки находится небольшое специальное кольцо Playback Ring. Оно работает как ползунок и может использоваться 2 способами: если вы отключили предустановленные дистанции фокусировки, то кольцо обеспечивает плавное, равномерное перемещение фокуса (наиболее актуально при записи видео). Если же вы включили предустановки фокуса (1 или 2), то короткий поворот кольца в одну или в другую сторону моментально вызовет одну из заданных дистанций: это может быть удобно при засадной съемке диких животных, или, к примеру, при съемке спортивных соревнований, когда к вам поочередно приближается несколько спортсменов: вы ведете одного из них, а потом быстро переключаетесь на следующего. 4 кнопки, расположенные на корпусе объектива, можно использовать для временной блокировки автофокуса или привязать к ним другую функцию через меню камеры. При съемке с ручной фокусировкой вы можете выбрать одну из трех скоростей, с которой моторы объектива будут реагировать на вращение кольца фокусировки.

Объектив полностью совместим с телеконвертерами (экстендерами) RF: вы можете увеличить фокусное расстояние до 1120 мм f/8 или 1600 мм f/11. Это может оказать огромную помощь в ситуациях, когда вы, например, снимаете диких животных и вынуждены соблюдать большую дистанцию, чтобы не испугать их и не вызвать агрессию. При этом с 1.4х конвертером сохраняется возможность автофокуса по всей площади изображения (с камерами EOS R5, EOS R6 и более новыми), а при использовании двукратного конвертера автофокус доступен на большей части кадра (80% по вертикали, 80% по горизонтали).