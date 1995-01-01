Объектив Canon RF 800mm f/11 IS STM
Код товара : УТ-00072864
Артикул : # 3987C005
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Описание
Эталонный супертелеобъектив
Ваш мир станет ближе с этим компактным и легким супертелеобъективом 800 мм, который располагает стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, для создания материалов, о которых вы не могли и мечтать.
Для съемки дикой природы
Фотографируйте диких животных крупным планом с любого расстояния.
Для съемки в путешествиях
Легкий и мощный телеобъектив — идеальный вариант для поездок.
Для съемки отдаленных объектов
Ваш мир станет гораздо ближе.
Наслаждайтесь четкими изображениями без размытия
Благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, вы сможете создавать сверхчеткие изображения в теледиапазоне и снимать великолепные видеоролики без штативов и креплений.
Компактная и легкая конструкция
Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 281,8 мм (при хранении), а вес — 1260 г.
Тихая и плавная фокусировка
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.
Мощный телеобъектив, доступный каждому
Теперь любители фотосъемки смогут путешествовать налегке даже с супертелеобъективом, располагающим мощным стабилизатором изображения и системой автофокусировки.