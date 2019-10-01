Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

Фотографируйте в любом уголке мира с этим сверхкомпактным зум-телеобъективом с диафрагмой F2.8: сверхбыстрая автофокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,7 метра и стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, помогут создавать качественные изображения в любых ситуациях даже при съемке с рук.

Инновационный дизайн и превосходное качество

Этот высокопроизводительный зум-телеобъектив F2.8 является третьей моделью в тройке новых объективов RF — компактный корпус и исключительное качество изображения позволят использовать его в любых условиях съемки.

Практичный профессиональный зум-объектив общего назначения

Незаменимая «рабочая лошадка» — эта модель имеет максимальную диафрагму F2.8 по всему диапазону зумирования 70–200 мм, что делает ее идеальным решением для съемки путешествий, дикой природы, новостных сюжетов и спорта.

Точность и быстродействие

Впервые в объективе Canon используется два ультразвуковых мотора USM, которые обеспечат еще более быструю и бесшумную непрерывную фокусировку для создания лучших фотографий и видео.

Превосходное оптическое качество серии L

Этот зум-объектив открывает двери в новую эру оптической производительности благодаря стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, 9-лепестковой диафрагме, асферическим и Super UD элементам, а также покрытиям SWC (с субволновой структурой) и Super Spectra.

Отменное качество сборки L-серии

Этот объектив L-серии имеет герметичную конструкцию и флюоритовые покрытия для защиты от пыли, влаги и атмосферных воздействий, а его корпус, покрытый термостойкой краской, обеспечит охлаждение устройства при использовании в жаркую погоду.

Компактный и удобный

Благодаря усовершенствованной конструкции этот зум-объектив короче и легче эквивалентной модели EF, а также обладает быстрой автофокусировкой и улучшенными показателями фокусировки на близкие расстояния.