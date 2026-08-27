Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096715 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-27/1 Код товара: УТ-00096715 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-27/1 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: 161715 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

S/n: 6121015935

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: 161715 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

S/n: 6121015935

Комплектация: Объектив, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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