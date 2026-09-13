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Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-) (б/у)

  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
  • RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097155
Артикул:б/у-Крд 2026-09-13/12

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097155

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n:5321015507
Комплектация: объектив
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.