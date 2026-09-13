Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097152 Артикул: б/у-Крд 2026-09-13/9 Код товара: УТ-00097152 Артикул: б/у-Крд 2026-09-13/9 Код товара: УТ-00097152 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n:5221029805

Комплектация: объектив

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: УТ-00097152 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n:5221029805

Комплектация: объектив

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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