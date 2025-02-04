Шаговый мотор (STM): плавная, быстрая и практически бесшумная автофокусировка

Диафрагма f/1.8: снимайте при слабом освещении и экспериментируйте с эффектом боке

Асферический элемент объектива: высокая резкость по всему кадру

Крепление RF: компактная конструкция и высокая производительность

Покрытие Super Spectra: повышает качество изображения и улучшает цветопередачу

Творчество и широкая диафрагма

Создавайте уникальные и выразительные изображения с низкой чувствительностью ISO благодаря открытой диафрагме f/1.8, которая обеспечивает высокую четкость объекта съемки, вместе с тем создавая приятный глазу эффект размытия заднего плана.

Точная и тихая фокусировка

Технология STM (шаговый мотор) обеспечивает плавную и практически бесшумную фокусировку — идеальный выбор для создания фотографий и видео. Покрытие Super Spectra на элементах объектива отвечает за высокое качество изображения.

Компактность и легкость

Вес 160 г и длина 40,5 мм позволят использовать этот сверхкомпактный и легкий объектив на повседневной основе и устанавливать его на камеры линейки EOS R без какого-либо адаптера.

Продуманный дизайн

Незаметное устройство с общим кольцом для фокусировки и управления экспозицией — этот объектив оснащен 7-лепестковой круговой диафрагмой для создания эффекта боке и фокусировки на расстоянии от 0,3 метра.

Бюджетное решение для творчества

RF 50mm F1.8 STM станет для вас недорогим решением, которое поможет открыть новые творческие горизонты, и прекрасным выбором для создания красивых и выразительных портретов при естественном освещении.