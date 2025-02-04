Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM

  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
  • RF 50mm f/1.8 STM
Код товара:УТ-00052492
Артикул:# 4515C005

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Шаговый мотор (STM): плавная, быстрая и практически бесшумная автофокусировка
  • Диафрагма f/1.8: снимайте при слабом освещении и экспериментируйте с эффектом боке
  • Асферический элемент объектива: высокая резкость по всему кадру
  • Крепление RF: компактная конструкция и высокая производительность
  • Покрытие Super Spectra: повышает качество изображения и улучшает цветопередачу

Творчество и широкая диафрагма
Создавайте уникальные и выразительные изображения с низкой чувствительностью ISO благодаря открытой диафрагме f/1.8, которая обеспечивает высокую четкость объекта съемки, вместе с тем создавая приятный глазу эффект размытия заднего плана.

Точная и тихая фокусировка
Технология STM (шаговый мотор) обеспечивает плавную и практически бесшумную фокусировку — идеальный выбор для создания фотографий и видео. Покрытие Super Spectra на элементах объектива отвечает за высокое качество изображения.

Компактность и легкость
Вес 160 г и длина 40,5 мм позволят использовать этот сверхкомпактный и легкий объектив на повседневной основе и устанавливать его на камеры линейки EOS R без какого-либо адаптера.

Продуманный дизайн
Незаметное устройство с общим кольцом для фокусировки и управления экспозицией — этот объектив оснащен 7-лепестковой круговой диафрагмой для создания эффекта боке и фокусировки на расстоянии от 0,3 метра.

Бюджетное решение для творчества
RF 50mm F1.8 STM станет для вас недорогим решением, которое поможет открыть новые творческие горизонты, и прекрасным выбором для создания красивых и выразительных портретов при естественном освещении.