Объектив Canon RF 50mm f/1.8 STM
Код товара : УТ-00052492
Артикул : # 4515C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
40°00′, 27°30′, 46°00′ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
6 элементов в 5 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
160 г
Размеры товара
69.2 х 40.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
- Шаговый мотор (STM): плавная, быстрая и практически бесшумная автофокусировка
- Диафрагма f/1.8: снимайте при слабом освещении и экспериментируйте с эффектом боке
- Асферический элемент объектива: высокая резкость по всему кадру
- Крепление RF: компактная конструкция и высокая производительность
- Покрытие Super Spectra: повышает качество изображения и улучшает цветопередачу
Творчество и широкая диафрагма
Создавайте уникальные и выразительные изображения с низкой чувствительностью ISO благодаря открытой диафрагме f/1.8, которая обеспечивает высокую четкость объекта съемки, вместе с тем создавая приятный глазу эффект размытия заднего плана.
Точная и тихая фокусировка
Технология STM (шаговый мотор) обеспечивает плавную и практически бесшумную фокусировку — идеальный выбор для создания фотографий и видео. Покрытие Super Spectra на элементах объектива отвечает за высокое качество изображения.
Компактность и легкость
Вес 160 г и длина 40,5 мм позволят использовать этот сверхкомпактный и легкий объектив на повседневной основе и устанавливать его на камеры линейки EOS R без какого-либо адаптера.
Продуманный дизайн
Незаметное устройство с общим кольцом для фокусировки и управления экспозицией — этот объектив оснащен 7-лепестковой круговой диафрагмой для создания эффекта боке и фокусировки на расстоянии от 0,3 метра.
Бюджетное решение для творчества
RF 50mm F1.8 STM станет для вас недорогим решением, которое поможет открыть новые творческие горизонты, и прекрасным выбором для создания красивых и выразительных портретов при естественном освещении.