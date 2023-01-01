Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM
Код товара : УТ-00059254
Артикул : # 2959C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.4 м
Угол поля зрения
40°, 27°, (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
15 элементов в 9 группах
Физические характеристики
Вес
950 г
Размеры товара
89.8 х 108 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ES-83, чехол LP1319
Описание
Бескомпромиссный объектив 50 мм
RF 50mm f/1.2L USM обеспечивает новый уровень оптических характеристик в полнокадровой съемке. Исключительные четкость и резкость гарантируют более высокий уровень детализации даже по краям кадра.
- Максимальная диафрагма f/1.2
- Ультразвуковой привод автофокуса (USM)
- Минимальная дистанция фокусировки: 40 см (от матрицы)
- Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги
- Кольцо Control Ring на объективе
- Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD) и асферические линзы
Самая широкая диафрагма
Максимальная диафрагма f/1.2 на объективе RF 50mm f/1.2L USM является самой широкой диафрагмой в линейке Canon EOS. Она дает фотографам и видеографам возможность снимать с минимальной глубиной резкости, позволяя отделить объект съемки от перегруженного фона.
Сверхвысокая чувствительность в условиях слабого освещения
Возможность работать с открытой диафрагмой позволяет фотографам использовать короткую выдержку в условиях слабого освещения, что позволяет избежать размытия кадра и четко запечатлеть движущийся объект. RF 50mm f/1.2L USM — это отличный инструмент для создания атмосферных снимков без использования дополнительного освещения. Открытая диафрагма f/1.2 позволяет камере EOS R фокусироваться при освещенности -6 EV (свет от неполной луны).
Быстрая фокусировка
Система автофокусировки USM кольцевого типа, которую обычно можно встретить в супертелеобъективах Canon, легко изменяет положение больших стеклянных элементов объектива RF 50mm f/1.2L USM. Вы легко можете достигать точной фокусировки, а также переключаться в режим следящей фокусировки и удерживать фокус на объекте.
Прочный и быстрый — создан для профессионалов
RF 50mm f/1.2L USM является частью линейки объективов Canon L-серии и надежно защищен от попадания внутрь пыли и влаги¹. Настраиваемое кольцо управления на объективе обеспечивает прямой доступ к настройкам камеры и дает возможность более точного ручного контроля.