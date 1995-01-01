Объектив Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM
Код товара : УТ-00067921
Артикул : # 5053C005
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Описание
Мощный, портативный и профессиональный — супертелеобъектив с байонетом RF, который позволяет создавать эффектные динамичные изображения
Создавайте лучшие динамичные сюжеты и фотографии спорта или дикой природы с этим портативным 400-мм супертелеобъективом, созданным для камер с байонетом RF. Высокая светосила f/2.8 и оптическая стабилизация изображения делают этот объектив идеальным решением для съемки в условиях слабого освещения. Передовая автофокусировка позволяет сохранять четкость даже при съемке самых быстрых объектов для создания захватывающих изображений.
Великолепное качество изображения
Даже при максимальной диафрагме f/2.8 обеспечивается высокая резкость по всему кадру. Это связано с использованием флюоритовых и Super UD-элементов, а также покрытий ASC и Super Spectra.
Быстрая фокусировка для уверенной работы
При съемке динамичных сцен объектив фокусируется достаточно быстро и уверенно. Двойной привод фокусировки обеспечивает более быструю автофокусировку при установке на совместимые камеры.
Слабое освещение? Нет проблем
Объектив RF 400mm F2.8L IS USM демонстрирует отличные результаты в условиях слабого освещения благодаря максимальной диафрагме f/2.8 и стабилизатору изображения с эффектом 5,5 ступеней экспозиции, который компенсирует сотрясение камеры1.
Интуитивное управление
Самый легкий объектив 400 мм f/2.8 для беззеркальных камер2, который удобно брать с собой. Функция постоянно доступной ручной фокусировки позволяет регулировать положение фокуса, а кнопки запуска/остановки автофокусировки имеют удобное расположение.
Создан для уверенной съемки
Легендарное качество сборки L-серии и термостойкая белая краска позволяют эффективно использовать этот объектив в любых погодных условиях — от футбольных матчей под дождем до пыльного сафари в саванне.
Технические характеристики
- Большая максимальная диафрагма f/2.8. Для превосходного качества съемки при слабом освещении и контроля над глубиной резкости.
- Стабилизатор изображения. Встроенный оптический стабилизатор обеспечивает 5,5 ступеней защиты от размытия, вызванного сотрясением камеры.
- Двойной привод автофокусировки. Двойной привод фокусировки USM кольцевого типа работает вместе с высокопроизводительным процессором и оптимизированными алгоритмами AF для быстрой и бесшумной фокусировки.
- Флюоритовая линза. Модель RF 400mm F2.8L IS USM оснащена флюоритовой линзой для более высокого разрешения и контрастности изображений.
- Покрытия ASC. Технология покрытия Air Sphere Coating эффективно устраняет блики и двоение изображения даже в сложных условиях освещения.
- Ручная фокусировка с регулируемой скоростью. Для точного управления ручной фокусировкой доступны три режима скорости. Постоянно доступная ручная фокусировка позволяет регулировать фокус без переключения режимов.
- Предустановки фокуса. Сохраните две предустановки фокуса для быстрого применения и экономьте время при динамичной съемке и создании эффекта перевода фокуса во время видеосъемки.
- Родной байонет RF. Объектив RF 400mm F2.8L IS USM напрямую подключается к камерам EOS R без адаптера, что позволяет добиться еще более высокого качества изображения