Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096633
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/02
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаCanon RF
Тип б/у товараОбъективы
МакрообъективДа
Описание
Код товара: УТ-00096633
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 01541
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, светофильтр Hoya защитный, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.