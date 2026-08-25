Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096633 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/02 Код товара: УТ-00096633 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-25/02 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Все характеристики Код товара: УТ-00096633 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 01541

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, светофильтр Hoya защитный, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Описание Код товара: УТ-00096633 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 01541

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, светофильтр Hoya защитный, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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