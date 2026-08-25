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Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5) (б/у)

  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
  • RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5)
Код товара:УТ-00096633
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-25/02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00096633

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 01541
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, светофильтр Hoya защитный, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.