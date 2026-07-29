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Объектив Canon RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New) (б/у)

  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
  • RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New)
Код товара:УТ-00095836
Артикул:б/у-НСК 2026-07-29/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:состояние Like New
S/n:5012000127
Комплектация:Коробка, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев