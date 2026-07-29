Объектив Canon RF 28mm f/2.8 STM (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00095836 Артикул: б/у-НСК 2026-07-29/1 Код товара: УТ-00095836 Артикул: б/у-НСК 2026-07-29/1 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:состояние Like New

S/n:5012000127

Комплектация:Коробка, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:состояние Like New

S/n:5012000127

Комплектация:Коробка, крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Видео Наш обзор

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