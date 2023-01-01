Описание

Благодаря чрезвычайно компактной плоской конструкции и широкой диафрагме f/2.8 полнокадровый объектив RF 28mm F2.8 STM станет идеальным решением для фотосъемки путешествий, городских улиц и повседневной жизни — все благодаря минимальным габаритам, универсальному фокусному расстоянию и высокой светосиле.

Компактный широкоугольный фикс-объектив

RF 28mm F2.8 STM — это компактный и практичный полнокадровый объектив для камер EOS R, который поможет заниматься творчеством, создавая изображения принципиально нового уровня.

Легкая и компактная конструкция «блинчик»

Этот легкий полнокадровый объектив RF отличается широким углом обзора и миниатюрным корпусом, что позволит вам использовать преимущества компактного форм-фактора в своих творческих целях.

Высокая светосила f/2.8 для творческой съемки в любое время суток

Продолжайте снимать даже при слабом освещении и экспериментируйте с размытием заднего плана, отделяя объекты съемки от фона

Более высокое качество изображения — от объектива до камеры

Модель RF 28mm F2.8 STM оснащена асферическими элементами PMo и просветляющим покрытием Super Spectra, а умная цифровая коррекция аберраций в камерах EOS R обеспечивает резкое и контрастное изображение, свободное от артефактов.

Удобные элементы управления для быстрой подстройки

Настраивайте параметры, не отрывая взгляд от объекта съемки. Комбинированное кольцо управления (Control Ring) позволяет осуществлять ручную фокусировку или регулировать один из параметров камеры (ISO, диафрагма, компенсация экспозиции и т.д.).

Новая оптическая конструкция

RF 28mm F2.8 STM использует высокоточные элементы Canon PMo, которые состоят из крошечного переднего элемента и большого заднего элемента. Большой задний элемент повышает разрешение и компенсирует оптические аберрации, обычно возникающие из-за особенностей конструкций с большим передним элементом. Эффективное размещение трех элементов PMo обеспечивает исключительную разрешающую способность и компактность конструкции.

PMo (Plastic Molded) – асферические элементы, выполненные из оптического пластика методом литья. Благодаря достаточно низкой себестоимости производства они позволяют сохранять цену объектива на доступном уровне. В объективах профессиональной линейки Canon используются GMo элементы – асферики, отлитые из минерального стекла. Асферические элементы позволяют исправить сферические аберрации (в частности, кривизну поля) и линейную дисторсию, сохраняя общую конструкцию достаточно компактной – без них для обеспечения аналогичного уровня коррекции пришлось бы использовать значительно больше элементов.