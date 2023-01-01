Описание

Задайте новые стандарты в фотографии

Объектив RF 28-70mm f/2L USM обеспечивает тот стандарт качества изображения, который вы бы ожидали получить от объектива с фиксированным фокусным расстоянием, а его максимальная диафрагма f/2 открывает широкие творческие возможности для съемки.

Постоянная диафрагма f/2

Ультразвуковой привод фокусировки (USM)

Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги

Кольцо Control Ring на объективе

Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD)

Качество изображения, в которое сложно поверить

RF 28-70mm f/2L USM располагает всеми оптическими, механическими и электронными преимуществами системы EOS R. Создавайте невероятно четкие изображения исключительного качества с низким уровнем искажений.

Плавная, почти беззвучная автофокусировка

Фокусируйтесь быстро и практически беззвучно с помощью совершенного ультразвукового привода автофокусировки (USM) кольцевого типа. В сочетании с технологией бесшумной съемки системы EOS R вы сможете оставаться незаметными на протяжении всего съемочного процесса.

Превосходное качество в условиях слабого освещения

Откройте для себя съемку на коротких выдержках с диафрагмой f/2, фиксируя движущиеся объекты. Благодаря возможности съемки с малой глубиной резкости RF 28-70mm f/2L USM является идеальным инструментом для создания четких снимков объекта на размытом фоне.

Интуитивное и безупречно удобное управление

Объектив RF 28-70mm f/2L USM оснащен настраиваемым кольцом управления, позволяющим фотографу быстро реагировать на изменение условий съемки и легко регулировать различные настройки, включая диафрагму, выдержку, ISO и компенсацию экспозиции.

Превосходный объектив для:

Путешествия

Путешествуйте налегке с одним зум-объективом. Универсальный диапазон 28-70 мм подходит для съемки совершенно разных сюжетов — от пейзажей до портретов, — и позволяет заниматься как уличной, так и художественной фотосъемкой.

Свадебная фотосъемка

Работайте бесшумно и быстро в различных условиях съемки. RF 28-70mm f/2L USM имеет максимальную диафрагму f/2, что позволяет управлять малой глубиной резкости в портретной съемке и сохранять детали обстановки в условиях слабого освещения.

Фотожурналистика

Быстро изменяйте значение фокусного расстояния, чтобы запечатлеть нужный момент. Фокусируйтесь и снимайте в условиях слабого освещения. Доверьтесь качеству оптики Canon L-серии даже при работе в плохую погоду.