Объектив Canon RF 28-70mm f/2 L USM
Код товара : УТ-00055898
Артикул : # 2965C005
Причина уценки:
Причина уценки: товар без оригинального гарантийного талона. Гарантия магазина 2 года.
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
95
Минимальное фокусное расстояние, мм
28
Максимльное фокусное расстояние, мм
70
Относительное отверстие
1:2.0
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.39 м
Угол поля зрения
65°–29°, 46°–19°30', 75°–34° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
19 элементов в 13 группах
Физические характеристики
Вес
1430 г
Размеры товара
103.8 х 139.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда EW-103, чехол LP1424
Описание
Задайте новые стандарты в фотографии
Объектив RF 28-70mm f/2L USM обеспечивает тот стандарт качества изображения, который вы бы ожидали получить от объектива с фиксированным фокусным расстоянием, а его максимальная диафрагма f/2 открывает широкие творческие возможности для съемки.
- Постоянная диафрагма f/2
- Ультразвуковой привод фокусировки (USM)
- Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги
- Кольцо Control Ring на объективе
- Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD)
Качество изображения, в которое сложно поверить
RF 28-70mm f/2L USM располагает всеми оптическими, механическими и электронными преимуществами системы EOS R. Создавайте невероятно четкие изображения исключительного качества с низким уровнем искажений.
Плавная, почти беззвучная автофокусировка
Фокусируйтесь быстро и практически беззвучно с помощью совершенного ультразвукового привода автофокусировки (USM) кольцевого типа. В сочетании с технологией бесшумной съемки системы EOS R вы сможете оставаться незаметными на протяжении всего съемочного процесса.
Превосходное качество в условиях слабого освещения
Откройте для себя съемку на коротких выдержках с диафрагмой f/2, фиксируя движущиеся объекты. Благодаря возможности съемки с малой глубиной резкости RF 28-70mm f/2L USM является идеальным инструментом для создания четких снимков объекта на размытом фоне.
Интуитивное и безупречно удобное управление
Объектив RF 28-70mm f/2L USM оснащен настраиваемым кольцом управления, позволяющим фотографу быстро реагировать на изменение условий съемки и легко регулировать различные настройки, включая диафрагму, выдержку, ISO и компенсацию экспозиции.
Превосходный объектив для:
Путешествия
Путешествуйте налегке с одним зум-объективом. Универсальный диапазон 28-70 мм подходит для съемки совершенно разных сюжетов — от пейзажей до портретов, — и позволяет заниматься как уличной, так и художественной фотосъемкой.
Свадебная фотосъемка
Работайте бесшумно и быстро в различных условиях съемки. RF 28-70mm f/2L USM имеет максимальную диафрагму f/2, что позволяет управлять малой глубиной резкости в портретной съемке и сохранять детали обстановки в условиях слабого освещения.
Фотожурналистика
Быстро изменяйте значение фокусного расстояния, чтобы запечатлеть нужный момент. Фокусируйтесь и снимайте в условиях слабого освещения. Доверьтесь качеству оптики Canon L-серии даже при работе в плохую погоду.