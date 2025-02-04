Фотографируйте на свою полнокадровую беззеркальную камеру как настоящий мастер с зум-объективом 24–70 мм, который создан, чтобы превосходить ожидания. Первоклассная оптическая конструкция, высокая светосила f/2.8 и стабилизация изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, помогут вам творить в любых условиях.

Светосильный и универсальный

Фотографируйте объекты во всех деталях с этим светосильным зум-объективом 24–70 мм с диафрагмой f/2.8 и современной системой стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.

Быстрый отклик и точность

Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку в режимах фото- и видеосъемки.

Исключительное оптическое качество

Создавайте фотографии более высокого уровня благодаря трем асферическим элементам из литого стекла и трем ультранизкодисперсионным (UD) элементам объектива, а также инновационным покрытиям оптических компонентов и 9-лепестковой диафрагме.

Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий

Качество сборки этого объектива соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и капель воды.

Практичность и совместимость

Управляйте настройками с помощью кольца управления на объективе и используйте объектив для различных типов съемки, включая макросъемку, благодаря минимальной дистанции фокусировки 21 мм.