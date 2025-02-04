Объектив Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM
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Характеристики
Описание
Этот зум-объектив 24-105 мм заменяет собой широкоугольный, портретный и телеобъектив. Стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, обеспечивает резкость при слабом освещении, а автофокусировка с приводом Nano USM позволит фотографам и видеографам реализовать дополнительные творческие возможности.
- Постоянная диафрагма f/4
- Ультразвуковой привод фокусировки Nano USM: оптимизирован для фото и видео
- Стабилизация изображения с эффективностью 5 ступеней*
- Качество сборки L-серии: металлический корпус, защита от пыли и влаги
- Кольцо Control Ring на объективе
- Элементы со сверхнизкой дисперсией (UD), асферические линзы, покрытие Super Spectra
Максимально универсальный и функциональный объектив
Объектив RF 24-105mm f/4L IS USM открывает широкие творческие возможности и обеспечивает невероятные результаты. Диапазон фокусных расстояний 24-105 мм позволяет создавать как портреты, так и пейзажи, добиваясь отличных кадров без смены объектива. Максимальная диафрагма f/4 доступна по всему диапазону зумирования.
Превосходные рабочие показатели
Асферические и ультранизкодисперсионные (UD) оптические элементы обеспечивают превосходную резкость, которая сохраняется даже при съемке с рук в условиях слабого освещения, благодаря 5-ступенчатому стабилизатору изображения. Асферические элементы объектива компенсируют искажения и сферические аберрации, а также обеспечивают компактный дизайн.
Всегда четкие снимки
Точная и бесшумная автофокусировка с помощью привода Nano USM. Фотографы оценят скорость, с которой достигается максимальная резкость, а видеографам понравится плавный переход фокуса, который обеспечивает эта современная технология.
В любое время в любом месте
Являясь объективом L-серии, RF 24-105mm f/4L IS USM отличается надежной и устойчивой к погодным воздействиям конструкцией, позволяющей уверенно вести съемку в любых условиях. Флюориновое покрытие на переднем и заднем элементах объектива облегчает их очистку. Этот объектив является по-настоящему практичным решением для путешествий.
Превосходный объектив для:
Портретная фотография. Объектив RF 24-105mm f/4L IS USM прекрасно подходит для создания четких портретов благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки. Легко меняйте фокусное расстояние без коррекции экспозиции благодаря постоянной максимальной диафрагме f/4.
Путешествия. Этот объектив станет незаменимым спутником в путешествиях — надежная конструкция, отличающая объективы L-серии, позволит вам не беспокоиться о пыли и влаге, а легкий корпус не утяжелит сумки.
Творите каждый день. RF 24-105mm f/4L IS USM станет отличным объективом для блогеров и любителей фотографии. Кольцо управления на объективе позволит интуитивно управлять настройками камеры.
* при использовании электронной стабилизации камеры
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