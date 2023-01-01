Описание

Запечатлейте больше даже при слабом освещении с этим светосильным сверхширокоугольным зум-объективом RF L-серии с диапазоном фокусных расстояний 15–35 мм и диафрагмой f/2.8, а также стабилизацией изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, — идеально для съемки пейзажей и архитектуры, где новые ракурсы могут изменить представление об объекте.

Скорость и ширина

Используйте новые творческие ракурсы с этим светосильным и четким зум-объективом с диафрагмой f/2.8 и диапазоном фокусных расстояний 15–35 мм, а также стабилизацией изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.

Исключительное оптическое качество

Создавайте фотографии более высокого уровня благодаря трем асферическим и двум ультранизкодисперсионным (UD) элементам объектива, а также инновационным покрытиям оптических компонентов и 9-лепестковой диафрагме.

Быстрый отклик и точность

Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку.

Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий

Уверенно снимайте в любых условиях благодаря качеству сборки, соответствующему стандартам L-серии, — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от капель воды и пыли.

Практичность и совместимость

Управляйте настройками с помощью кольца управления на объективе и используйте объектив для различных типов съемки, включая макросъемку, благодаря минимальной дистанции фокусировки 28 см.