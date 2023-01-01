Объектив Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM
Код товара : УТ-00065180
Артикул : # 3682C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
100°25' – 54°, 77°20' – 38°, 110°30' – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 ультранизкодисперсионных)
Физические характеристики
Вес
840 г
Размеры товара
88.5 х 126.8 мм
Комплектация
Комплектация
бленда EW-88F, чехол LP1222, крышки передняя и задняя
Описание
Запечатлейте больше даже при слабом освещении с этим светосильным сверхширокоугольным зум-объективом RF L-серии с диапазоном фокусных расстояний 15–35 мм и диафрагмой f/2.8, а также стабилизацией изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, — идеально для съемки пейзажей и архитектуры, где новые ракурсы могут изменить представление об объекте.
Скорость и ширина
Используйте новые творческие ракурсы с этим светосильным и четким зум-объективом с диафрагмой f/2.8 и диапазоном фокусных расстояний 15–35 мм, а также стабилизацией изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.
Исключительное оптическое качество
Создавайте фотографии более высокого уровня благодаря трем асферическим и двум ультранизкодисперсионным (UD) элементам объектива, а также инновационным покрытиям оптических компонентов и 9-лепестковой диафрагме.
Быстрый отклик и точность
Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку.
Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий
Уверенно снимайте в любых условиях благодаря качеству сборки, соответствующему стандартам L-серии, — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от капель воды и пыли.
Практичность и совместимость
Управляйте настройками с помощью кольца управления на объективе и используйте объектив для различных типов съемки, включая макросъемку, благодаря минимальной дистанции фокусировки 28 см.