Объектив Canon RF 14mm f/1.4 L VCM
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Описание
RF 14mm f/1.4 L VCM – это самый широкоугольный объектив в линейке гибридных фикс-объективов Canon f/1.4; он станет мощным творческим инструментом для профессионалов, снимающих в жанрах астрофотографии, пейзажной и архитектурной съемки, а также видеосъемки.
Объектив задает новый стандарт производительности для сверхширокоугольных моделей — он предлагает угол обзора 114° по диагонали, а также высокую светосилу f/1.4 для фото- и видеосъемки даже самых масштабных объектов.
Сверхширокоугольная перспектива для драматичных эффектов
Создавайте выразительные изображения и видео на открытом воздухе и в помещениях, используя этот гибридный фикс-объектив 14 мм с невероятным полем зрения 114°.
Свободная съемка при слабом освещении
Высокая светосила f/1.4 позволит вам снимать с более короткой выдержкой без чрезмерного повышения ISO, а малая глубина резкости поможет свободно заниматься творчеством.
Бескомпромиссное качество изображения
Оцените превосходную четкость благодаря передовым элементам UD, BR и флюоритовым линзам, нивелирующим хроматическую аберрацию, в то время как покрытия SWC и ASC устраняют двоение и блики.
Более высокая детализация по всему кадру
Три асферических элемента GMo подавляют бликовый эффект «комы» при съемке точечных источников света, таких как звезды при астрофотографии, и обеспечивает исключительную четкость от края до края изображения.
Точное управление для фото- и видеосъемки
Среди гибридных функций этого объектива стоит отметить отдельное кольцо управления диафрагмой с плавным ходом3, 11-лепестковую круговую диафрагму, минимальный эффект «дыхания» при фокусировке и электродинамический линейный двигатель1 для быстрой, плавной и бесшумной автофокусировки.
Легкая конструкция с защитой от непогоды2
Будьте готовы взяться даже за самые непростые проекты благодаря прочной конструкции этого объектива L-серии. Прибл. 578 г веса позволят использовать этот удивительно легкий сверхширокоугольный объектив f/1.4 даже в поездках и на ходу.
Примечания:
- Важно! Электродинамический линейный двигатель (VCM) в объективе создает маломощное магнитное поле. Несмотря на то, что его использование в целом безопасно, мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, если вы используете кардиостимулятор или другие медицинские устройства, чтобы разрешить все сомнения. Если объектив не подключен к камере или если камера выключена, компоненты объектива могут издавать слышимые звуки. Это нормально и не является неисправностью. Незначительное движение во время транспортировки не влияет на пригодность к эксплуатации.
- Несмотря на защиту конструкции объектива от пыли и влаги абсолютная защита от попадания пыли и капель воды в корпус объектива не гарантируется.
- Кольцо управления диафрагмой не работает для фотосъемки при использовании объектива с камерами системы EOS R, выпущенными до мая 2024 года.
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