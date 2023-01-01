Описание

RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это первый в мире1 автофокусный макрообъектив с потрясающим увеличением 1,4x. Кольцо управления сферическими аберрациями позволит регулировать эффект боке и мягкость фокусировки, что позволит эффективно использовать этот объектив и в портретной съемке.

Потрясающее увеличение 1,4x

Этот объектив идеально подходит для макросъемки с рук и съемки максимально крупным планом.

Мягкая фокусировка и эффект боке

Кольцо управления сферическими аберрациями позволяет не только управлять внешним видом эффекта боке, но и создавать эффект мягкой фокусировки.

Великолепное качество изображения

9-лепестковая диафрагма и максимальная светосила f/2.8 помогут свободно творить и создавать изображения высокого качества даже при слабом освещении.

Canon Camera

Улучшенная стабилизация изображения

Гибридный стабилизатор изображения, предназначенный для создания четких изображений при съемке с рук, позволяет с уверенностью делать снимки благодаря эффекту, эквивалентному 5 ступеням2 экспозиции.



Быстрая, бесшумная и точная автофокусировка

Два ультразвуковых мотора USM обеспечивают еще более быструю и бесшумную фокусировку для создания лучших фотографий и видео. Конструкция объектива также подавляет эффект «дыхания» фокуса, обеспечивая стабильный результат съемки.



Надежная конструкция

Этот объектив L-серии защищен от погодных воздействий, таких как попадание воды и пыли, благодаря герметичной конструкции и флюоритовому покрытию внешнего элемента.



Объектив на все случаи жизни

RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это прекрасный объектив L-серии для съемки на малом расстоянии и создания творческих портретов.

Макросъемка: детализация 1,4-кратным увеличением на порядок выше, чем у других макрообъективов.

Портретная фотография: благодаря фокусному расстоянию 100 мм объектив идеально подходит для портретной съемки.

Съемка натюрмортов: Превосходное качество изображения. Максимальная диафрагма f/2.8 обеспечивает превосходные результаты в любых условиях.

1. Первый в мире* объектив с максимальным увеличением 1,4x (Среди сменных объективов с автофокусировкой для полнокадровых беззеркальных камер. Опрос Canon от 13 апреля 2021 г.)

2. При меньшем расстоянии фокусировки стабилизация изображения становится менее эффективной.