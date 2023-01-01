Описание

В самом центре приключений

Используйте этот легкий и компактный зум-объектив RF 100–400 мм для съемки диких животных, спортивных состязаний и приключений в кругу семьи с большого расстояния. Благодаря передовому оптическому стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, превосходной фокусировке на малых расстояниях и широкому теледиапазону фокусных расстояний этот объектив станет прекрасным и недорогим решением, которое позволит приблизить происходящие вдалеке события.

Основные особенности

С легкостью снимайте отдаленные объекты

Диапазон фокусных расстояний RF 100-400mm F5.6-8 IS USM обеспечивает необходимую гибкость, позволяя фотографировать объекты как на малом, так и на большом расстоянии. Он идеально подходит для фотосъемки спорта, дикой природы и повседневных приключений.

Сверхчеткость и плавность

Мощный оптический стабилизатор с эффектом, эквивалентным 5,5 ступени экспозиции, позволяет создавать четкие фотографии и плавные видео при съемке с рук без необходимости брать с собой тяжелый штатив.

Компактная и легкая конструкция

Этот компактный и легкий объектив длиной 164,7 мм и весом 635 г отличается превосходной развесовкой даже в полностью выдвинутом положении и легко поместится в сумке для оборудования.

Быстрая и плавная автофокусировка

Мотор Nano USM обеспечивает быструю, тихую и плавную фокусировку, а кольцо управления объективом позволяет управлять параметрами. Кроме того, 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный эффект размытия заднего плана.

Фокусное расстояние супертелеобъектива

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM идеально подходит для съемки животных и отдаленных объектов, обеспечивая превосходные результаты благодаря ультранизкодисперсионным линзам и современным покрытиям.

Расширьте диапазон фокусных расстояний

Увеличьте охват с экстендерами Canon RF, которые полностью совместимы с датчиками замера экспозиции и системой автофокусировки и обеспечивают высочайшую точность даже на максимальных фокусных расстояниях.