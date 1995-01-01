Описание

Раскройте свой творческий потенциал с помощью сверхширокоугольного зум-объектива, который придаст особую выразительность вашим фотографиям и видеороликам. Включайте больше в каждый кадр — идеальное решение для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, репортажа и других сюжетов. Невероятно широкая перспектива. Компактность и малый вес для комфортной съемки в течение всего дня.

Сверхширокоугольный, сверхкомпактный

Это самый широкоугольный полнокадровый зум-объектив с функцией автофокуса* и углом обзора до 130°. Большой диаметр байонета Canon RF обеспечивает потрясающее качество изображения при очень компактной конструкции. RF 10-20mm F4L IS STM на 610 г легче, чем EF11-24mm F4L USM, несмотря на более широкий угол обзора и наличие оптического стабилизатора (IS), которого нет у EF 11-24mm. При весе всего 570 г RF 10-20mm отлично сочетается с современными беззеркальными камерами Canon, легко балансируется на стедикамах и даже может использоваться для аэросъемки с квадро- или гексакоптеров.

Передовая оптика

Оптическая схема объектива включает три стеклянных асферических элемента GMo, 3 низкодисперсионных UD и 1 сверхнизкодисперсионный Super UD элемент, которые обеспечивают высокое разрешение по всей площади кадра, исправляют геометрическую дисторсию, хроматические и другие виды аберраций оптики. Да, несмотря на столь широкий угол обзора, прямые линии остаются прямыми. Для защиты от паразитной засветки и бликов применяются самые современные многослойные покрытия: SSC (Super Spectra Coating), SWC (Subwavelength Structure Coating) и ASC (Air Sphere Coating).

Инновационный стабилизатор изображения

Объектив оснащен оптическим стабилизатором IS, который работает с эффективностью до 5 ступеней экспозиции. Технология Coordinated IS, впервые примененная в этом объективе, обеспечивает совместную работу с матричным стабилизатором в камерах Canon. При этом, что самое важное, отсутствует эффект периферийного дрожания, который бывает сильно заметен при использовании только матричной стабилизации во время съемки видео.

Видеосъемка без проблем

Бесшумный STM мотор обеспечивает плавную и в то же время быструю автофокусировку с возможностью отслеживать быстро движущиеся объекты. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 25 см от фокальной плоскости, то есть приблизительно 15 см от передней линзы. Функция Coordinated IS устраняет периферийное дрожание при использовании оптической стабилизации. Сверхширокий угол обзора превосходно подходит для репортажной съемки в стесненных условиях. Вы также с легкостью можете перейти в APS-C-кроп режим для определенных режимов съемки, которые этого требуют – у объектива большой запас по ширине охвата. Благодаря постоянной диафрагме f/4 вы можете спокойно пользоваться зумом, не сбивая настройки экспозиции.

Профессиональная эргономика L серии

Как и другие объективы серии L, RF 10-20mm F4L IS STM обладает эффективной защитой от проникновения пыли и влаги. На корпусе объектива располагается 3 кольца: трансфокации, ручной фокусировки и Control Ring, функцию которого вы можете назначить самостоятельно. Сбоку на корпусе добавлена программируемая кнопка, на которую также можно привязать доступ к наиболее часто используемой функции. Объектив обладает встроенной блендой. Форма передней линзы, к сожалению, не позволяет использовать резьбовые светофильтры: для их установки вам потребуется специальный компендиум. Однако есть возможность использовать листовые желатиновые фильтры, которые вставляются в специальный паз в хвостовой части объектива.