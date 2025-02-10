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Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX70 HS

  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
  • PowerShot SX70 HS
Код товара:УТ-00062514
Артикул:# 3071C002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Станьте ближе
65-кратный оптический зум позволит вам приблизиться к объекту съемки — вы всегда получите отменное качество и высокий уровень детализации вне зависимости от расстояния до объекта.

Создавая воспоминания
Создавайте бесценные воспоминания о волшебных моментах, будь то семейный праздник, особое событие или повседневная жизнь.

Поймать нужный момент
Создавайте естественные и красивые портреты тех, кого любите, и сохраняйте на снимках обаяние момента

Эргономика зеркальной камеры в компактном корпусе
Эта универсальная модель с эргономикой цифровой зеркальной камеры обладает небольшим весом и функциональностью компактной камеры. Снимайте удаленные объекты и делайте макроснимки, не меняя объектив.

Фокусировка на большом расстоянии
От широкого угла до крупных планов — теперь вы можете без смены объектива запечатлеть недоступные невооруженному глазу детали на любом расстоянии.

Форматы 4K и RAW
Используйте файлы RAW на этапе постобработки или публикуйте четкие фотографии в формате JPEG прямо с камеры. Снимайте потрясающие видео в разрешении Ultra HD 4K со звуком высокого качества.

Быстрая и точная автофокусировка
Надежная автофокусировка PowerShot SX70 HS точно разделяет объекты переднего и заднего планов. Возможность непрерывной фокусировки позволяет запечатлеть мимолетные мгновения во всех деталях.

Широкие возможности подключения
Функция автоматической передачи изображений* обеспечивает мгновенное резервное копирование фото. Режим удаленной съемки Live View позволяет делать снимки, смотреть изображение с камеры и регулировать настройки с мобильного устройства.