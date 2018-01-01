Описание

Станьте ближе

65-кратный оптический зум позволит вам приблизиться к объекту съемки — вы всегда получите отменное качество и высокий уровень детализации вне зависимости от расстояния до объекта.

Создавая воспоминания

Создавайте бесценные воспоминания о волшебных моментах, будь то семейный праздник, особое событие или повседневная жизнь.

Поймать нужный момент

Создавайте естественные и красивые портреты тех, кого любите, и сохраняйте на снимках обаяние момента

Эргономика зеркальной камеры в компактном корпусе

Эта универсальная модель с эргономикой цифровой зеркальной камеры обладает небольшим весом и функциональностью компактной камеры. Снимайте удаленные объекты и делайте макроснимки, не меняя объектив.

Фокусировка на большом расстоянии

От широкого угла до крупных планов — теперь вы можете без смены объектива запечатлеть недоступные невооруженному глазу детали на любом расстоянии.

Форматы 4K и RAW

Используйте файлы RAW на этапе постобработки или публикуйте четкие фотографии в формате JPEG прямо с камеры. Снимайте потрясающие видео в разрешении Ultra HD 4K со звуком высокого качества.

Быстрая и точная автофокусировка

Надежная автофокусировка PowerShot SX70 HS точно разделяет объекты переднего и заднего планов. Возможность непрерывной фокусировки позволяет запечатлеть мимолетные мгновения во всех деталях.

Широкие возможности подключения

Функция автоматической передачи изображений* обеспечивает мгновенное резервное копирование фото. Режим удаленной съемки Live View позволяет делать снимки, смотреть изображение с камеры и регулировать настройки с мобильного устройства.