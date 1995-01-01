Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark III, серебристый
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Описание
Захватывающие видео, которые понравятся вашей аудитории
Впечатляйте зрителей четкостью 4K и высокой частотой до 120 кадров/с. Подключение к микрофону позволяет записывать кристально чистый звук, а подключение к Wi-Fi упрощает процедуру публикации и ведения прямых трансляций на YouTube.
Создавайте контент так, как вам нравится
POWERSHOT G7 X MARK III делает творческий процесс проще. Создавайте портреты, делайте панорамы и селфи, а также фотографируйте еду — датчик изображения 20,1 МП справится с любыми задачами.
Выделяйтесь
Привлеките внимание аудитории благодаря малой глубине резкости, которая позволяет сделать акцент на основном объекте съемки. Даже созданные при слабом освещении видео и фотографии выглядят потрясающе и отличаются высокой детализацией.
Быстрота и удобство использования
Удобный сенсорный экран можно повернуть так, чтобы с легкостью создавать селфи и записывать видеоблоги. Настраивайте параметры камеры так, как удобно вам, с помощью назначаемых элементов управления.
Стабильное подключение через Bluetooth®**
Беспроводное управление, публикация и прямые трансляции на YouTube
Выполните сопряжение PowerShot G7 X Mark III со смартфоном или планшетом, чтобы сделать процедуру публикации файлов в Сети гораздо проще. Используйте приложение Canon Camera Connect для дистанционной фото- и видеосъемки.
Технология, которая дает вам преимущество
Быстрый процессор DIGIC 8 позволяет создавать фотографии со скоростью до 30 кадров/с — даже при съемке в формате RAW, который обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.
Новые технологии
Функция прямой трансляции на YouTube позволяет пользователям транслировать контент в реальном времени на свой канал YouTube, когда они подключены через Wi-Fi к своему мобильному устройству или к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Для этого достаточно ввести одноразовый код и выбрать режим прямой трансляции. Во время прямой трансляции на дисплее отображается соответствующий индикатор.
* Требуются мобильные устройства с функцией Bluetooth версии 4.0 (или более поздней). Также они должны использовать операционную систему iOS 8.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии)
** Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Canon Inc. на основании лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим владельцам.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|4.2х
|Объектив:
|f 8.8 - 36.8 мм / 1.8 - 2.8 (эквивалент для 35-мм пленки: 24–100 мм)
|Стабилизатор изображения:
|оптический (эффективность прибл. 4 ступени), интеллектуальный Dynamic IS, по 5 осям
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Матрица
|Датчик изображения:
|1" CMOS с обратной подсветкой (13.2 х 8.8 мм)
|Число эффективных пикселей:
|20.1 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 125 - 12800 с расширением до 25 600 (только фото)
|Процессор
|Тип:
|Digic 8
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|2х, 4х
|Формат файла:
|JPEG, RAW (14 бит), C-RAW
|Баланс белого:
|авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
|Серийная съемка:
|со следящим автофокусом / автоэкспозицией: 8 кадров/с, АФ / АЭ по 1 кадру: 20 кадров/с (89 кадров в С-RAW, 55 кадров в RAW, 118 в JPEG), электронный затвор: 30 кадров/с (вкл. RAW)
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2 с, 10 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|5472 x 3648 (3:2), 4864 x 3648 (4:3), 5472 x 3080 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет данных
|Интервальная съемка:
|интервальная видеосъемка
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|UHD 4K 25 или 30 кадров/с, Full HD до 120 кадров/с
|Разрешение видеозаписи:
|UHD 4K: 3840 x 2160, 25 или 30 к/с, Full HD 1920 x 1080: 24 – 120 кадров/с, HD 1280 x 720: 50 кадров/с
|Формат видеозаписи:
|MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
|Продолжительность видео:
|4К: 9 минут 59 сек., Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с
|Формат записи звука:
|MPEG-4 AAC-LC 2.0
|Средний битрейт:
|4К: 120 Мбит/с, Full HD: 30 – 120 Мбит/с, в зависимости от частоты кадров, HD: 26 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/2000 - 30 с
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
|Брекетинг экспозиции:
|1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
|Фокусировка
|Автофокус:
|фокусировка по контрасту, авто (31 точка + распознавание лиц), фокусировка по касанию экрана, 1 точка; покадровая или следящая, брекетинг АФ, макро от 5 см
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 7 м, в телеположении: 0.5 - 4 м
|Внешняя вспышка:
|Canon HF-DC2
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, с переменным углом наклона, настройка яркости (5 ступеней)
|Видоискатель:
|нет
|Диоптрийная коррекция:
|-
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
|Связь с компьютером:
|USB Type-C
|Видео выход:
|HDMI micro D
|Разъемы:
|вход для микрофона 3.5 мм стерео
|Встроенная память:
|-
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Bluetooth
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NB-13L, 230 кадров по стандарту CIPA (320 кадров в экорежиме), зарядка и постоянное питание через USB
|Физические характеристики
|Вес:
|304 г (включая аккумулятор и карту памяти)
|Размеры:
|105.5 х 60.9 х 41.4 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|GPS через мобильное устройство (при подключении к совместимому смартфону)
|Дата анонса:
|2019 год
|Комплектация:
|Ремень для запястья WS-DC12, аккумулятор NB-13L, зарядное устройство CB-2LHE, шнур питания, комплект руководства пользователя