Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G7 X Mark II
Код товара : УТ-00066515
Артикул : @ 1066C002
114 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
Есть (с подвижной группой линз, по 5 осям), эффективность прибл. 4 ступени экспозиции, автоматический уровень
Объектив
f 8,8 – 36,8 мм / 1.8 – 2.8 (35 мм эквивалент: 24 – 100 мм)
Оптический зум
4.2х
Память и интерфейсы
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)
Вспышка
Внешняя вспышка
Супермощная вспышка Canon HF-DC2
Фотосъёмка
Баланс белого
авто, 8 предустановок, 2 пользовательских настройки, установка цветовой температуры в К
Серийная съемка
прибл. 8 кадров/с (до 30 кадров в JPEG, до 19 кадров в RAW) , с автофокусировкой: прибл. 5.4 кадра/с (до 46 кадров в JPEG))
Цифровой зум
2х,4x (при использовании цифрового телеконвертера 1,6x или 2,0x)
Цветовое пространство
sRGB
Размер фотоизображения
5472 x 3648 (3:2), 4864 x 3648 (4:3), 5472 x 3072 (16:9), 3648 x 3648 (1:1)
Фокусировка
Функции автофокуса
Интеллектуальная автофокусировка AiAF (31-точечная, функция распознавания лиц или сенсорная автофокусировка с выбором и отслеживанием объекта или лица), 1-точечная автофокусировка (в любой точке или с фиксированным центром)
Ручная фокусировка
Есть, плюс усиление контуров границы ручной фокусировки
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор NB-13L, зарядное устройство CB-2LHE с кабелем питания, кистевой ремень WS-DC12, инструкция на русском языке, гарантийный талон
Дата анонса
01.01.2016
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL, оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке или рамке сенсорной автофокусировки Touch AF)
Брекетинг экспозиции
1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
Физические характеристики
Размеры
105.5 x 60.9 x 42 мм
Вес
прибл. 319 г (включая аккумулятор и карту памяти)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
CMOS-датчик с задней подсветкой типа 1.0
Число эффективных пикселей, Мп
20.1
Светочувствительность
ISO 125 – 12800 с расширением до ISO 25600
Источники питания
Питание
Литий-ионный аккумулятор NB-13L, прибл. 240 кадров по стандарту CIPA
Съёмка видео
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC (стерео)
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Видеосъемка
Full HD, 1920 x 1080, 60 / 50 / 30 / 25 / 24 кадра/с
Описание
Благодаря датчику изображения типа 1.0, светосильному объективу f/1.8-2.8 от Canon и улучшенному процессору DIGIC 7 эта компактная камера с большим датчиком обеспечивает творческую свободу уровня цифровых зеркальных камер при съемке фотографий и видео Full HD.
Компактная камера профессионального уровня
Компактная камера с возможностью создания идеально четких фотографий с качеством, как у цифровых зеркальных камер, и плавного видео в любой ситуации, благодаря большому датчику изображения CMOS типа 1.0, улучшенному процессору DIGIC 7, невероятно яркой и высокоточной оптике от Canon и системе стабилизации изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки, с технологией Dual Sensing IS.
Идеальна для фото- и видеосъемки
Без лишних усилий снимайте и отправляйте видео Full HD 60p в профессиональном качестве благодаря возможностям полноценного управления творческим процессом в режиме ручной видеосъемки. Добивайтесь идеально четкой фокусировки в режиме ручной фокусировки с усилением контуров изображения или создавайте кинематографический эффект с функцией сенсорной автофокусировки. Улучшенный режим Dynamic IS по 5 осям и автоматический уровень позволяют снимать фото и видео с четкостью, как у камер с системой стедикам.
Мгновенная отправка, удобное резервное копирование
Подключите камеру к совместимому мобильному устройству всего одним касанием, используя NFC для быстрой и удобной передачи фотографий и видео по Wi-Fi с помощью приложения Canon Camera Connect. Снимайте удаленно через мобильное устройство, полностью управляя творческим процессом и автоматически загружая новые изображения в такие облачные сервисы, как irista.
Простое управление творческим процессом
Наслаждайтесь простым и интуитивным контролем с помощью кольца управления двойного назначения на объективе и переключайтесь между плавным и пошаговым вращением одним касанием переключателя. Стили изображения и формат RAW 14 бит обеспечивают идеальную интеграцию с рабочим процессом EOS, а обработка изображений RAW в камере гарантирует максимальное качество при отправке изображений вне дома.
Творчество без лишних усилий
Создавайте красивый эффект размытия заднего плана, управляя глубиной резкости с помощью большой 9-лепестковой диафрагмы. Процессор DIGIC 7 гарантирует высочайшую скорость отклика и серийную съемку со скоростью 8 кадров/сек. даже в разрешении RAW, позволяя запечатлеть спонтанные моменты. С легкостью создавайте эффектные видеоклипы, используя встроенную функцию интервальной видеосъемки.