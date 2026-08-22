Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G1X Mark III (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096617
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-22/4
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыКомпактная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара:161617
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
Серийный номер:51305510002710
Комплектация:Фотоаппарат, передняя крышка, коробка, ,аккумулятор,зарядное устройство,ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.