Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G1X Mark III (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096617 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-22/4 Код товара: УТ-00096617 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-22/4 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 161617 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 51305510002710

Комплектация: Фотоаппарат, передняя крышка, коробка, ,аккумулятор,зарядное устройство,ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 161617 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 51305510002710

Комплектация: Фотоаппарат, передняя крышка, коробка, ,аккумулятор,зарядное устройство,ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Видео Наш обзор

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