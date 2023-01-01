Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS R
Код товара : УТ-00037004
Артикул : 2971C005
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Вес
110 г
Описание
Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами EOS R. Все функции объективов EF (автофокусировка, оптическая стабилизация, передача информации о дистанции) сохраняются. Резиновое уплотнительное кольцо вокруг крепления со стороны камеры позволяет сохранить герметичность соединения при использовании объективов EF с защитой от пыли и влаги. Работа объективов других брендов не гарантируется: уточняйте информацию о совместимости у производителя.