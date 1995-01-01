Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS R - это высококачественный переходник, который позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами EOS R. Благодаря этому адаптеру, все функции объективов EF сохраняются, включая автофокусировку, оптическую стабилизацию и передачу информации о дистанции.

Адаптер обеспечивает герметичность соединения, благодаря резиновому уплотнительному кольцу вокруг крепления со стороны камеры. Это позволяет сохранить герметичность соединения при использовании объективов EF с защитой от пыли и влаги.

Совместимость с объективами других брендов не гарантируется, поэтому перед использованием адаптера рекомендуется уточнить информацию о совместимости у производителя.

Размеры адаптера составляют 24 х 71 мм, что делает его компактным и удобным для использования. В одной упаковке поставляется одно переходное кольцо.

Выбирая адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS R, вы получаете надежный и качественный переходник, который позволит вам использовать объективы Canon с камерами EOS R и наслаждаться всеми преимуществами автофокусировки, оптической стабилизации и передачи информации о дистанции.