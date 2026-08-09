Адаптер Canon EF-EOS M Mount Adapter (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096104
Артикул:б/у-РнД 2026-08-09/3
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараадаптеры для оптики
Описание
Код товара:161104
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Легкие следы эксплуатации
Пробег:
S/n: б/н
Комплектация: адаптер, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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