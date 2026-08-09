Адаптер Canon EF-EOS M Mount Adapter (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096104 Артикул: б/у-РнД 2026-08-09/3 Код товара: УТ-00096104 Артикул: б/у-РнД 2026-08-09/3 Тип аксессуара адаптеры для оптики Все характеристики Код товара:161104 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации

Пробег:

S/n: б/н

Комплектация: адаптер, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. --- 🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте!

--- Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара адаптеры для оптики Описание Код товара:161104 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Легкие следы эксплуатации

Пробег:

S/n: б/н

Комплектация: адаптер, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. --- 🔥 Выгодный Тrаdе-In ✈️ Бесплатная доставка ТК СДЭК по всей России 🏪 Самовывоз без предоплаты из розничных фотомагазинов ❗ Обязательно резервируйте товар и цену: напишите, пожалуйста, нам в сообщения – ФИО, контактный номер телефона и адрес доставки. ☎ Звоните и заказывайте!

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