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Компактный фотоаппарат Canon IXUS 285 HS A, серебристый

  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
  • IXUS 285 HS A, серебристый
Код товара:УТ-00089715
Артикул:# 7284C001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • 12-кратный оптический зум со сверхшироким углом обзора
  • Увеличение до 24х с сохранением высокого качества изображения
  • Отличные снимки в условиях низкой освещенности
  • Удобный доступ к функциям Wi-Fi
  • Четкие изображения и видео в любой ситуации
  • Видео Full HD 1080p
  • Интеллектуальное редактирование видеоальбома одним касанием
  • Мощный процессор DIGIC 4+
  • Крупный ЖК-дисплей 7,5 см (3,0")
  • CMOS-датчик 20,2 мегапикселя
  • Беспроводные отправка и резервное копирование изображений
  • Поддержка NFC упрощает передачу файлов на смартфон
  • 6 уникальных изображений из одного снимка
  • Автоматический режим с распознаванием 32 сюжетов
  • Мгновенная видеозапись

Компактный формат
Ультратонкую стильную камеру IXUS в металлическом корпусе можно взять с собой, куда бы вы ни направились. Она оснащена универсальным широкоугольным объективом 25 мм и оптическим зумом 12x, а также функцией ZoomPlus для увеличения 24x, поэтому вы сможете с легкостью запечатлеть любой объект на любом расстоянии — и получить фотографии и видео превосходного качества. Автозумирование позволяет выбрать оптимальное кадрирование снимка одним нажатием кнопки.

Превосходное качество
Наслаждайтесь изображениями исключительного качества и детализации даже при слабом освещении благодаря датчику изображения CMOS 20,2 МП и процессору DIGIC 4+. Интеллектуальный оптический стабилизатор изображения гарантирует четкие фотографии и плавные видеоролики в любых условиях, а большой ЖК-дисплей 7,5 см (3,0") обеспечивает простоту съемки и воспроизведения.

Мгновенные видеоролики в формате Full HD
Снимать замечательные видеоролики просто. Одно нажатие кнопки — и вы уже снимаете видео Full HD (1080p) в формате MP4. Почувствуйте свободу творчества при видеосъемке, используя оптический зум, — результат все равно поразит вас необычайной четкостью и плавностью благодаря динамическому стабилизатору изображения.

Творчество без лишних усилий
Достаточно одного движения затвора — и функция «Творческий снимок» автоматически проанализирует кадр и создаст 5 дополнительных уникальных изображений исходного снимка. Запечатлейте повседневные мелочи с помощью макросъемки на расстоянии 1 см или просто направьте камеру и начните съемку в режиме Hybrid Auto, позволяя камере автоматически создать интересный видеодайджест за день в формате HD (720p).

Быстрое подключение
Подключайтесь к поддерживаемым мобильным устройствам одним касанием, используя Wi-Fi и NFC для простой отправки файлов. Используйте функцию синхронизации изображения для автоматического резервного копирования новых снимков в облачные сервисы и создания отличных групповых фотографий с помощью функции беспроводной дистанционной съемки с мобильного устройства. Кнопка Wi-Fi обеспечивает быстрый и простой доступ к функциям Wi-Fi.

Характеристики

Объектив
Оптический зум: 12х
Объектив: f 4.5-54 мм / 3.6-7.0 (25-300 мм в 35-мм эквиваленте)
Стабилизатор изображения: оптический, эффективность прибл. 2.5 ступени, + цифровой по 4 осям (Enhanced Dynamic IS)
Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
Матрица
Датчик изображения: 1/2.3" CMOS с обратной подсветкой
Число эффективных пикселей: 20.2 млн.
Соотношение сторон: 4:3
Светочувствительность: ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Процессор
Процессор: DIGIC 4+
Фотосъёмка
Цифровой зум: 1.6х, 2х, 4x (до 48х совместно с оптическим)
Формат файла: JPEG
Баланс белого: авто, 5 предустановок, пользовательский
Серийная съемка: 2.5 кадра/с (при разрешении 5 Мп: 7.2 кадра/с), до заполнения карты памяти
Цветовое пространство: sRGB
Автоспуск: 2 с, 10 с, пользовательский
Размер фотоизображения: 5184 х 3888 (4:3), 5184 х 2912 (16:9), 5184 х 3456 (3:2), 3888 х 3888 (1:1) и менее
Одновременная съемка фото и видео: нет
Интервальная съемка: нет
Съёмка видео
Разрешение видеозаписи: Full HD: 1920 x 1080, 29.97 кадров/с, HD: 1280 x 720, 29.97 кадров/с, VGA: 640 x 480, 29.97 кадров/с
Формат видеозаписи: MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
Продолжительность видео: Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с; VGA: до 4 ГБ или 1 ч
Формат записи звука: MPEG-4 AAC-LC моно
Средний битрейт: нет данных
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: 1/2000 - 15 с.
Замер экспозиции: оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке)
Приоритет выдержки: нет
Приоритет диафрагмы: нет
Ручная экспозиция: нет
Экспокоррекция: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции: нет
Фокусировка
Автофокус: фокусировка по контрасту, автофокусировка с приоритетом лица / 9 точек, 1 точка по центру, покадровая или следящая, макро от 1 см
Ручная фокусировка: нет
Вспышка
Встроенная вспышка: есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 4 м, в телеположении: 1 - 2 м
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 461 000 точек, 5 уровней яркости
Видоискатель: нет
Диоптрийная коррекция: нет
Память и интерфейсы
Карта памяти: microSD, microSDHC, microSDXC
Связь с компьютером: USB 2.0 Mini-B
Видео выход: microHDMI Type D, A/V
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц)
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор NB-11LH, приблизительно 180 кадров по стандарту CIPA (265 кадров в Eco режиме)
Физические характеристики
Вес: 146 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры: 99.6 х 58 х 22.8 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: GPS через мобильное устройство (при подключении к совместимому смартфону)
Дата анонса: 2025 г.
Комплектация: аккумулятор NB-11LH, зарядное устройство с кабелем питания, ремешок