Компактный фотоаппарат Canon IXUS 285 HS A, черный
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Описание
- 12-кратный оптический зум со сверхшироким углом обзора
- Увеличение до 24х с сохранением высокого качества изображения
- Отличные снимки в условиях низкой освещенности
- Удобный доступ к функциям Wi-Fi
- Четкие изображения и видео в любой ситуации
- Видео Full HD 1080p
- Интеллектуальное редактирование видеоальбома одним касанием
- Мощный процессор DIGIC 4+
- Крупный ЖК-дисплей 7,5 см (3,0")
- CMOS-датчик 20,2 мегапикселя
- Беспроводные отправка и резервное копирование изображений
- Поддержка NFC упрощает передачу файлов на смартфон
- 6 уникальных изображений из одного снимка
- Автоматический режим с распознаванием 32 сюжетов
- Мгновенная видеозапись
Компактный формат
Ультратонкую стильную камеру IXUS в металлическом корпусе можно взять с собой, куда бы вы ни направились. Она оснащена универсальным широкоугольным объективом 25 мм и оптическим зумом 12x, а также функцией ZoomPlus для увеличения 24x, поэтому вы сможете с легкостью запечатлеть любой объект на любом расстоянии — и получить фотографии и видео превосходного качества. Автозумирование позволяет выбрать оптимальное кадрирование снимка одним нажатием кнопки.
Превосходное качество
Наслаждайтесь изображениями исключительного качества и детализации даже при слабом освещении благодаря датчику изображения CMOS 20,2 МП и процессору DIGIC 4+. Интеллектуальный оптический стабилизатор изображения гарантирует четкие фотографии и плавные видеоролики в любых условиях, а большой ЖК-дисплей 7,5 см (3,0") обеспечивает простоту съемки и воспроизведения.
Мгновенные видеоролики в формате Full HD
Снимать замечательные видеоролики просто. Одно нажатие кнопки — и вы уже снимаете видео Full HD (1080p) в формате MP4. Почувствуйте свободу творчества при видеосъемке, используя оптический зум, — результат все равно поразит вас необычайной четкостью и плавностью благодаря динамическому стабилизатору изображения.
Творчество без лишних усилий
Достаточно одного движения затвора — и функция «Творческий снимок» автоматически проанализирует кадр и создаст 5 дополнительных уникальных изображений исходного снимка. Запечатлейте повседневные мелочи с помощью макросъемки на расстоянии 1 см или просто направьте камеру и начните съемку в режиме Hybrid Auto, позволяя камере автоматически создать интересный видеодайджест за день в формате HD (720p).
Быстрое подключение
Подключайтесь к поддерживаемым мобильным устройствам одним касанием, используя Wi-Fi и NFC для простой отправки файлов. Используйте функцию синхронизации изображения для автоматического резервного копирования новых снимков в облачные сервисы и создания отличных групповых фотографий с помощью функции беспроводной дистанционной съемки с мобильного устройства. Кнопка Wi-Fi обеспечивает быстрый и простой доступ к функциям Wi-Fi.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|12х
|Объектив:
|f 4.5-54 мм / 3.6-7.0 (25-300 мм в 35-мм эквиваленте)
|Стабилизатор изображения:
|оптический, эффективность прибл. 2.5 ступени, + цифровой по 4 осям (Enhanced Dynamic IS)
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Матрица
|Датчик изображения:
|1/2.3" CMOS с обратной подсветкой
|Число эффективных пикселей:
|20.2 млн.
|Соотношение сторон:
|4:3
|Светочувствительность:
|ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
|Процессор
|Процессор:
|DIGIC 4+
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|1.6х, 2х, 4x (до 48х совместно с оптическим)
|Формат файла:
|JPEG
|Баланс белого:
|авто, 5 предустановок, пользовательский
|Серийная съемка:
|2.5 кадра/с (при разрешении 5 Мп: 7.2 кадра/с), до заполнения карты памяти
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2 с, 10 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|5184 х 3888 (4:3), 5184 х 2912 (16:9), 5184 х 3456 (3:2), 3888 х 3888 (1:1) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|нет
|Съёмка видео
|Разрешение видеозаписи:
|Full HD: 1920 x 1080, 29.97 кадров/с, HD: 1280 x 720, 29.97 кадров/с, VGA: 640 x 480, 29.97 кадров/с
|Формат видеозаписи:
|MP4 [MPEG-4 AVC / H.264]
|Продолжительность видео:
|Full HD и HD: до 4 ГБ или 29 мин. 59 с; VGA: до 4 ГБ или 1 ч
|Формат записи звука:
|MPEG-4 AAC-LC моно
|Средний битрейт:
|нет данных
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/2000 - 15 с.
|Замер экспозиции:
|оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке)
|Приоритет выдержки:
|нет
|Приоритет диафрагмы:
|нет
|Ручная экспозиция:
|нет
|Экспокоррекция:
|+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
|Брекетинг экспозиции:
|нет
|Фокусировка
|Автофокус:
|фокусировка по контрасту, автофокусировка с приоритетом лица / 9 точек, 1 точка по центру, покадровая или следящая, макро от 1 см
|Ручная фокусировка:
|нет
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть, эффективный диапазон в широкоугольном положении: 0.5 - 4 м, в телеположении: 1 - 2 м
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 461 000 точек, 5 уровней яркости
|Видоискатель:
|нет
|Диоптрийная коррекция:
|нет
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|microSD, microSDHC, microSDXC
|Связь с компьютером:
|USB 2.0 Mini-B
|Видео выход:
|microHDMI Type D, A/V
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор NB-11LH, приблизительно 180 кадров по стандарту CIPA (265 кадров в Eco режиме)
|Физические характеристики
|Вес:
|146 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Размеры:
|99.6 х 58 х 22.8 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|GPS через мобильное устройство (при подключении к совместимому смартфону)
|Дата анонса:
|2025 г.
|Комплектация:
|аккумулятор NB-11LH, зарядное устройство с кабелем питания, ремешок