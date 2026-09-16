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Компактный фотоаппарат Canon IXUS 230 HS, черный (состояние 3) (б/у)

  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
  • IXUS 230 HS, черный (состояние 3)
Код товара:УТ-00097355
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/9

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162355

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, царапины на дисплее.
S/n: 313031001359
Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.