Компактный фотоаппарат Canon IXUS 230 HS, черный (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00097355 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/9 Код товара: УТ-00097355 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/9 Код товара: 162355 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, царапины на дисплее.

S/n: 313031001359

Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162355 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, царапины на дисплее.

S/n: 313031001359

Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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