Телеконвертер Canon Extender RF 1.4x
Код товара : УТ-00060319
Артикул : # 4113C005
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Конструкция объектива
7 элементов в 4 группах
Физические характеристики
Вес
225 г
Размеры товара
20.3 х 71.2 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол LP811
Описание
Взгляните на мир иначе
Extender RF 1.4x станет идеальным выбором для любителей и профессионалов, которые хотят расширить возможности своих объективов RF. Увеличение диапазона фокусных расстояний на 1,4x расширит возможности для создания репортажей, а также съемки диких животных и спортивных событий.
Максимальное качество изображения
Этот экстендер использует стеклянные элементы с высокими рефракционными и низкими дисперсионными свойствами, что обеспечивает контроль над кривизной поля и хроматическими аберрациями, сохраняя максимальное качество изображения при дополнительном увеличении.
Улучшенный дизайн оптического элемента
Специальные покрытия и 3-слойная комбинированная линза позволяют экстендеру устранять двоение изображения за счет минимального контакта поверхностей с воздухом.
Создан для экстремальных условий
Внешняя часть корпуса покрыта тем же белым материалом для защиты от перегрева, что и объективы RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM и RF 70-200mm, что обеспечивает максимальную производительность в условиях высоких температур.
Простая интеграция с RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM
Механизм ограничения зумирования для модели RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM (300–500 мм) предотвращает касание экстендера линзами объектива.
Надежная конструкция
Создан с учетом долговечности, стойкости к вибрациям, а также защиты от влаги и пыли — лучший вариант как для профессионалов, так и для увлеченных любителей.
Совместимые объективы:
- RF 100-400mm F5.6-8 IS USM,
- RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM,
- RF 400mm F2.8 L IS USM,
- RF 600mm F4 L IS USM,
- RF 600mm F11 IS STM,
- RF 800 F5.6 L IS USM,
- RF 800mm F11 IS STM,
- RF 1200mm F8 L IS USM