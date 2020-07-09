Взгляните на мир иначе

Extender RF 1.4x станет идеальным выбором для любителей и профессионалов, которые хотят расширить возможности своих объективов RF. Увеличение диапазона фокусных расстояний на 1,4x расширит возможности для создания репортажей, а также съемки диких животных и спортивных событий.

Максимальное качество изображения

Этот экстендер использует стеклянные элементы с высокими рефракционными и низкими дисперсионными свойствами, что обеспечивает контроль над кривизной поля и хроматическими аберрациями, сохраняя максимальное качество изображения при дополнительном увеличении.

Улучшенный дизайн оптического элемента

Специальные покрытия и 3-слойная комбинированная линза позволяют экстендеру устранять двоение изображения за счет минимального контакта поверхностей с воздухом.

Создан для экстремальных условий

Внешняя часть корпуса покрыта тем же белым материалом для защиты от перегрева, что и объективы RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM и RF 70-200mm, что обеспечивает максимальную производительность в условиях высоких температур.

Простая интеграция с RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

Механизм ограничения зумирования для модели RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM (300–500 мм) предотвращает касание экстендера линзами объектива.

Надежная конструкция

Создан с учетом долговечности, стойкости к вибрациям, а также защиты от влаги и пыли — лучший вариант как для профессионалов, так и для увлеченных любителей.

Совместимые объективы:

RF 400mm F2.8 L IS USM

RF 600mm F4 L IS USM

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F5.6 L IS USM

RF 800mm F11 IS STM

RF1200mm F8 L IS USM

RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Обратите внимание: RF 70-200mm F2.8 совместим только в версии Z.