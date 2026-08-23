Телеконвертер Canon Extender EF 2x III (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096587 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-23/6 Код товара: УТ-00096587 Артикул: б/у-М163 К 2026-08-23/6 Тип аксессуара конвертеры Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 087001409

Комплектация: Телеконвертер, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара конвертеры Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

S/n: 087001409

Комплектация: Телеконвертер, крышка передняя, задняя.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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