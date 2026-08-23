Телеконвертер Canon Extender EF 2x III (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096587
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-23/6
Код товара:УТ-00096587
Артикул:б/у-М163 К 2026-08-23/6
Тип аксессуараконвертеры
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 087001409
Комплектация: Телеконвертер, крышка передняя, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
S/n: 087001409
Комплектация: Телеконвертер, крышка передняя, задняя.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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