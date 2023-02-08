Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R8 Body (уцененный)
Код товара : УТ-00068930
Артикул : @ 5803C002 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
149 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
в объективе (при наличии)
Объектив
нет в комплекте; объективы Canon RF; через адаптер - Canon EF
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Подключение к компьютеру
USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с)
Карта памяти
1 слот для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-I/ -II)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Разъемы
вход внешнего микрофона (стерео 3.5 мм), разъем для наушников (стерео 3.5 мм), разъем для пульта RS-60E3
Вспышка
Внешняя вспышка
многофункциональный башмак для вспышек Canon, для вспышек с влагозащищенным башмаком необходим адаптер AD-E1, X-синхронизация 1/200 с (механический затвор с электронной передней шторкой
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Баланс белого
авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
Серийная съемка
электронный затвор: 40 кадров/с (120 кадров в JPEG / HEIF, 56 в RAW, 100 в C-RAW), RAW Burst 30 кадров/с (158 кадр в C-RAW); механический затвор: 6 кадров/с (более 1000 JPEG, HEIF или RAW)
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
HEIF
Формат файла
JPEG
Формат файла
RAW
Автоспуск
2 с, 10 с
Размер фотоизображения
6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 x 3368 (16:9), 4000 x 4000 (1:1)
Фокусировка
Функции автофокуса
Dual Pixel CMOS AF II, 100% покрытие кадра, 4897 (83 х 59) точек при ручном выборе, фокусировка по лицам и глазам, распознавание объектов: люди, животные (кошки, собаки, лошади, птицы), машины (гоночные, мотоциклы, самолеты, поезда)
Ручная фокусировка
есть
Прочие особенности
Комплектация
аккумулятор LP-E17, зарядное устройство LC-E17, ремень ER-EOSR8, крышка корпуса R-F-5, крышка аккумулятора, кабель питания, руководство
Особые характеристики
корпус в основном выполнен из магниевого сплава, частично из поликарбоната со стекловолокном
Дата анонса
08.02.2023
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL замер по 384 зонам: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.9% кадра по центру), точечный (3% кадра по центру), центрально-взвешенный
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Ручная экспозиция
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Брекетинг экспозиции
+/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Выдержка
механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с, 1/16000 с доступна в режимах Tv и М
Физические характеристики
Размеры
132.5 х 86.1 х 70 мм
Вес
461 г (с аккумулятором и картой памяти), 414 г (только корпус)
Матрица
Соотношение сторон
3:2
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Число эффективных пикселей, Мп
24.2
Светочувствительность
ISO 100 – 102 400, с расширением до ISO 50, ISO 204 800; видео: ISO 100 – 25600 с расширением до 102400
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E17, зарядка или постоянное питание по USB (USB Power Delivery), 220 снимков с видоискателем или 370 снимков по экрану (CIPA)
Процессор
Процессор
Digic X
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -4 до +1 диоптрии
Дисплей
3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, сенсорный, поворотный
Видоискатель
OLED, 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, вынос окулярной точки: 22 мм, увеличение: 0.70х
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM / AAC стерео
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Видеосъемка
4K UHD без кропа 60 кадров/с, HDR PQ или Canon Log 3 10 бит 4:2:2, Full HD до 180 кадров/с, вывод по HDMI: 4К 60p 4:2:2 10 бит, поддерживается чистый HDMI и вывод звука
Битрейт
4K 60р 8 бит: 230 / 120 Мбит/с, 4K 30р 8 бит: 120 / 60 Мбит/с, 4K 60р 10 бит (с Log или HDR PQ): 340 / 170 Мбит/с, 4К 30р с Log или HDR PQ: 170 / 85 Мбит/с, 4К тайм-лапс: 470 Мбит/с, Full HD 8 бит: 180 Мбит/с и ниже, Full HD 10 бит: 270 Мбит/с и ниже
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
HEVC
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.265
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Описание
Самая легкая полнокадровая камера Canon
Canon EOS R8 весит всего 461 г (с аккумулятором и картой памяти). Это отличный выбор для путешествий, ведения блогов и повседневного ношения, ведь новые объективы Canon RF как правило также компактнее и легче EF моделей для зеркальных камер Canon EOS.
Матрица и процессор от старших моделей
Canon EOS R8 использует полнокадровую матрицу CMOS 24.2 Мп. и процессор DIGIC X – такие же устанавливаются в EOS R6 Mark II. Новая матрица обеспечивает высокое качество изображения: широкий динамический диапазон и низкий уровень шума при съемке вечером или ночью. А благодаря процессору DIGIC X быстродействие находится на высоте: камера практически моментально схватывает и удерживает в фокусе выбранный объект, а также позволяет снимать со скоростью до 40 кадров/с (включая съемку в RAW). Режим RAW Burst позволяет даже сохранить снимки, сделанные за 0.5 секунды до нажатия на спуск затвора: бесценная помощь для ситуаций, когда необходима быстрая реакция.
Фокусировка Dual Pixel CMOS AF II
Система Dual Pixel CMOS AF II покрывает практически 100% площади матрицы, что позволяет удерживать в фокусе объект, даже если он приближается к самой границе кадра. Алгоритмы фокусировки, основанные на машинном обучении, позволяют камере автоматически распознавать людей, животных (кошки, собаки, лошади, птицы), транспортные средства (автомобили, мотоциклы, поезда, самолеты). Распознав объект, EOS R8 будет стараться сфокусироваться максимально эффективно: например, в случае с людьми или животными – по глазам, которые распознаются и анфас, и в профиль. Если это невозможно (объект повернулся спиной), камера будет фокусироваться по корпусу, и вернется к фокусировке по глазам, как только объект повернется обратно. Если в кадре одновременно находятся несколько человек или животных, камера будет удерживать именно выбранный объект, не переключаясь на остальные, вы также можете переключаться между ними. Система работает как в фото-, так и в видеорежиме.
Высокое качество записи видео
Canon EOS R8 позволяет записывать 4К UHD видео с частотой до 60 кадров/с, со всей площади матрицы, без дополнительного кроп-фактора. Изображение формируется методом супердискретизации (oversampling) из 6К разрешения, без пропуска пикселей, что обеспечивает исключительно высокую детализацию. Поддерживается запись с расширенным динамическим диапазоном: HDR PQ или Canon C-Log 3 10 бит 4:2:2, а также высокоскоростная съемка («рапид») при Full HD разрешении: до 180 кадров/с, что позволяет в несколько раз замедлять движение при воспроизведении. В большинстве режимов ограничение по времени записи на карту памяти составляет 2 часа, исключение составляют Full HD 180р и 4К 60р – в них длительность ограничена 20 и 30 минутами соответственно. Благодаря достаточно быстрому времени считывания матрицы (около 20 мс или 1/50 с) «эффект желе» (rolling shutter) практически незаметен в большинстве случаев.
При записи видео можно активировать 5-осевую цифровую стабилизацию изображения, которая значительно снижает эффект тряски и раскачивания камеры (ценой небольшой обрезки поля зрения). Совместимость с протоколами UVC/UAC означает, что при подключении к компьютеру EOS R8 автоматически распознается как Full HD веб-камера, что позволяет вести онлайн-конференции или стримы с отличным качеством изображения, не используя ни дополнительное ПО, ни довольно дорогостоящие HDMI карты захвата изображения.
Поворотный дисплей и видоискатель 120 Гц
Хотя EOS R8 и относится к моделям начального уровня, она оснащена высококачественным 3" монитором с разрешением 1.62 млн. точек. Благодаря возможности наклона и поворота, он значительно облегчает съемку со сложных ракурсов, а также селфи. Сенсорное управление ускоряет навигацию по меню и управление камерой в целом. OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, когда вы снимаете под прямым солнечным светом. В обычном режиме видоискатель предлагает предварительный просмотр установленных параметров экспозиции, что позволяет быстро и точно выставить настройки экспозиции, без предварительной «пристрелки» (особенно актуально при съемке в высоком или низком ключе). Режим «симуляции оптического видоискателя» обеспечивает более широкий динамический диапазон – для высококонтрастных сюжетов, а также для пользователей, которые привыкли к оптическому видоискателю зеркальных камер.
Быстрая передача изображения по USB
Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с) изображения и видеоролики передаются на компьютер с исключительно высокой скоростью: по сути, вам больше не нужен карт-ридер для быстрого копирования данных с камеры. Порт USB-C также поддерживает зарядку и постоянное питание камеры: необходимо только зарядное устройство, поддерживающее функцию USB Power Delivery, а также соответствующий USB-C / USB-C кабель.
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth модули
Встроенные модули для беспроводного подключения позволяют передавать снимки на смартфон или планшет: выборочно или все подряд, в фоновом режиме. Необходимо только установить приложение Canon Camera Connect. Bluetooth 4.2 Low Energy обеспечивает постоянное соединение, которое почти не расходует энергию камеры и мобильного устройства. Благодаря этому вы также можете добавлять к снимкам данные о геолокации, которые камера возьмет от подключенного смартфона. Приложение Canon Camera Connect также можно использовать для дистанционного управления камерой с телефона.